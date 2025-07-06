Komşuda nabız arttı, euro protestoları büyüyor! Hükümetin istifası istendi

Bulgaristan'ın birçok kentinde vatandaşlar, ulusal para birimlerinin euro ile değiştirilmesini protesto etti. Göstericiler, referandum yapılmasını ve hükümetin istifasını istedi. Bulgar vatandaşlar, Tsar Osvoboditel Bulvarı’nı trafiğe kapatarak, ellerinde Bulgar bayraklarıyla "leva" lehine sloganlar attı.

Bulgaristan’ın birçok kentinde, ülkenin ulusal para birimi olan leva yerine euroya geçiş planına karşı protestolar düzenlendi. Gösterilere katılan vatandaşlar, leva savunusu kapsamında referandum talep etti ve mevcut hükümetin istifasını istedi.

"EURO DEĞİL LEVA!"

Başkent Sofya'da protesto saat 19.00’da Ulusal Meclis binası önünde başladı. Göstericiler, Tsar Osvoboditel Bulvarı’nı trafiğe kapatarak, ellerinde Bulgar bayraklarıyla "leva" lehine sloganlar attı. Yürüyüş, Patriarch Evtimiy ve Vitosha bulvarları üzerinden geçerek başlangıç noktasına geri döndü. Gösteriler sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bulgaristan merkezli Novinite haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Varna kentinde euro karşıtı protestolar altıncı haftasına girerken, göstericiler Bağımsızlık Meydanı’nda toplandı ve kentin ana caddelerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ulusalcı "Yeniden Doğuş" (Revival) partisi öncülüğündeki kalabalık, marşlar söyledi ve milli marşı seslendirdi. Katılımcılar, euronun benimsenmesinin hayat standartlarını düşüreceği ve Bulgaristan’ın ekonomik egemenliğini zayıflatacağı yönündeki endişelerini dile getirdi.

"BİR PARA BİRİMİNİN GÜCÜ..."

Veliko Tırnovo kentinde son bir buçuk ayda dördüncü kez düzenlenen yürüyüşte protestocular, kent merkezinde yürüyerek Bölgesel İdare Binası önünde toplandı. Burada kalabalığa hitap eden milletvekili Angel Yanchev, euroya geçiş sürecinin halktan görüş alınmadan ve manipüle edilmiş ekonomik verilerle yürütüldüğünü öne sürerek referandum yapılması ve hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu. “Bir para biriminin gücü, duyulan güven ve arzu ile ölçülür” dedi.

Yambol kentinde ise son haftalarda ikinci kez protesto konvoyu düzenlendi. Milletvekili Nikola Dimitrov, hükümet düşene kadar protestoların ve güven oylamalarının süreceğini belirtti. Taleplerinin sadece para birimiyle sınırlı olmadığını, erken seçim çağrısında da bulunduklarını ifade etti. Dimitrov, “Siyasi istikrarsızlık, belki de levayı korumak adına bir fırsat olabilir,” dedi.

Benzer protestolar Pazarcık, Burgaz, Şumen ve Ruse kentlerinde de gerçekleştirildi. Protestoların en azından, Bulgaristan’ın euroya geçiş yol haritasının karara bağlanacağı 8 Temmuz’daki AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısına kadar devam etmesi bekleniyor.