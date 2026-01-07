Çin'de bir apartmanın 15. katından düşen 80 yaşındaki adam, 7. kattaki çamaşırlığa takılarak hayatta kaldı. Metrelerce yükseklikte mahsur kalan adam, bir güvenlik görevlisinin yardımıyla kurtarılmayı başardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Görenleri hayrete düşüren olay, Çin'in Nanjing kentinde yaşandı. 15. kattaki evinin camından dengesini kaybederek düşen 80 yaşındaki bir adam, 7. kattaki çamaşırlığa takılarak hayatta kalmayı başardı.

Komşuları ağzı açık izledi! 15. kattan düşen yaşlı adam çamaşırlığa takıldı

BELİNE HORTUM BAĞLAYARAK MÜDAHALE ETTİ

Çamaşırlığın üzerinde asılı kalan adamı görenler şaşkına dönerken, olay hemen sitenin güvenliğine bildirildi. Kendisine haber verilmesi üzerine güvenlik görevlisi Zhang Wei olay yerine koştu. 7. kattaki dairenin boş olduğunu fark eden adam, beline bir yangın hortumu bağlayarak üst kata çıktı. Bölge sakinleri olayı korku dolu gözlerle izlerken, Wei binanın dış cephesinden sarkarak yaşlı adama ulaştı.

Eski bir asker olduğu bildirilen Wei, yaşlı adamı sıkıca tutarak güvenli bir gölgeye çekmeyi başardı. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Wei, "Yardım çağrısını duyar duymaz hiç düşünmeden hareket ettim. Tek erişim yolu üst kattı ve o an tek odaklandığım şey adamın elini bırakmamaktı" ifadelerinde bulundu. Yaşlı adam ise gerekli sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

