Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmada ülkesi ve savaştaki durumu hakkında bilgi verdi. Konuşmasının ardından salondaki katılımcılar, Zelenskiy'e e desteklerini göstermek için ayakta alkışladı. İspanya lideri Pedro Sanchez'in ayağa kalkmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Konferansa damga vurdu! Zelenkiy konuşmasının ardından ayakta alkışlandı: Tek lider tutumunu bozmadı

GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kısa süre içinde yayılan görüntülere onlarca yorum yağdı. Zelenskiy’nin konferanstaki alkışlarla karşılanması, bazı çevrelerce uluslararası desteğin simgesi olarak yorumlanırken, Pedro Sanchez’in ayağa kalkmaması diplomatik tartışmalara yol açtı.

