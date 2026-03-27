Konferansa damga vurdu! Zelenskiy konuştu, sadece o lider alkışlamadı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmanın ardından katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ayağa kalkmayan tek lider olması gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere yüzlerce yorum yağdı.
Dünya 10 dk önce
Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin uluslararası konferansta ayakta alkışlanması sırasında İspanya lideri Pedro Sanchez'in ayağa kalkmaması dikkat çekti ve diplomatik tartışmalara yol açtı.
- Zelenskiy, uluslararası bir konferansta ülkesi ve savaş hakkında bilgi verdi.
- Konuşması sonrası katılımcılar Zelenskiy'i ayakta alkışlayarak destek verdi.
- İspanya lideri Pedro Sanchez'in ayağa kalkmaması dikkat çekti.
- Sanchez'in bu tavrı, sosyal medyada ve diplomatik çevrelerde tartışmalara neden oldu.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmada ülkesi ve savaştaki durumu hakkında bilgi verdi. Konuşmasının ardından salondaki katılımcılar, Zelenskiy'e e desteklerini göstermek için ayakta alkışladı. İspanya lideri Pedro Sanchez'in ayağa kalkmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI
Sosyal medyada kısa süre içinde yayılan görüntülere onlarca yorum yağdı. Zelenskiy’nin konferanstaki alkışlarla karşılanması, bazı çevrelerce uluslararası desteğin simgesi olarak yorumlanırken, Pedro Sanchez’in ayağa kalkmaması diplomatik tartışmalara yol açtı.
DÜNYA
Suudi Arabistan'dan Hürmüz'e yeni alternatif: Uluslararası koridor devreye alınıyor
