Kişisel gelişim uygulaması RiseGuide, Avrupa'da sohbet başlatmanın en kolay olduğu şehirleri belirlemek için dikkat çeken bir işe alım süreci başlattı. "Küresel Karizma Avcısı" unvanıyla istihdam edilecek kişi, iki ay boyunca kıtayı dolaşarak farklı şehirlerde yabancılarla iletişim kuracak ve gözlemleriyle Avrupa Karizma Endeksi'nin hazırlanmasına katkı sağlayacak.

Kişisel gelişim uygulaması RiseGuide, Avrupa'nın en konuşkan şehirlerini belirlemek amacıyla "Küresel Karizma Avcısı" arıyor. 2 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ GEZECEK, BİR DE MAAŞ ALACAK Seçilecek kişi, sekiz hafta boyunca Avrupa'yı gezerek yabancılarla sohbet edecek ve aylık 3 bin dolar (yaklaşık 140 bin TL) maaş alacak.

Görev kapsamında seçilecek aday, ziyaret ettiği şehirleri insanların sıcaklığı, konuşkanlığı ve iletişim kurma kolaylığı gibi kriterlere göre değerlendirecek. Elde edilen veriler, Avrupa'da yeni insanlarla tanışmanın ve sohbet başlatmanın en kolay olduğu noktaları ortaya koyan bir endeks oluşturmak için kullanılacak.

SEÇİLEN KİŞİ SADECE GEZECEK Endekste yer alması planlanan şehirler arasında Roma, Barselona, Lizbon, Paris, Dublin, Atina, Amsterdam ve Berlin bulunuyor. RiseGuide, maaşın yanı sıra seyahat süresince uçak biletleri, konaklama ve deneyim masraflarının tamamını da karşılayacak.

ŞARTLARI BELLİ OLDU Başvuracak adayların enerjik, dışa dönük, bağımsız çalışabilen ve insanlarla iletişim kurmayı seven kişiler olması bekleniyor. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde seyahat edebilme imkânına sahip olmaları ve iki ay boyunca sürekli seyahat düzenine uyum sağlayabilmeleri gerekiyor. İkinci bir yabancı dil bilmek ise adaylara avantaj sağlayacak.

Başvurular kapsamında adaylardan özgeçmişlerinin yanı sıra, neden bu göreve uygun olduklarını anlattıkları 3 ila 4 dakikalık bir video göndermeleri isteniyor. Ayrıca Instagram veya TikTok gibi herkese açık sosyal medya hesaplarının bağlantılarının da başvuru dosyasına eklenmesi gerekiyor.

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