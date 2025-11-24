ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Jordan Wilson Nisan 2022’de uğradığı köpek saldırısı sonucu burnunu kaybetti. 3 yılda 16 kez operasyon geçiren Wilson’a alnından alınan bir deri parçasıyla yeni burun yapıldı. Bu süreçte görünüşünden dolayı özgüven kaybı yaşadığını belirten genç kadın, “Bu yıla kadar dışarı çıkmakta çok zorlanıyordum. İnsanların neden böyle göründüğümü merak ettiğini düşünüyordum” dedi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Jordan Wilson, 3 yıl önce kaynının köpeğinin saldırısına uğradı. Korkunç olayda kadının burnu koparken, sağ yanağı da ağır yara aldı.

3 yılda 16 kez ameliyata alınan kadına alnından alınan deri parçasıyla yeni bir burun yapıldı. Doktorlar, ilk olarak burun rekonstrüksiyonu öncesi alnına doku genişletici yerleştirerek yeni burun için gerekli dokuyu hazırladı. Bu sırada kadının alnında büyük şişlikler oluştu.

BURNUNA DOKUNDUĞUNDA ALNINDA HİS OLUŞUYORDU

Bu süreçte yaşadığı ilginç bir olaydan da bahseden Wilson, yeni burnuna dokunduğunda alnında bir his oluştuğunu; daha sonra bu hissin kaybolduğunu belirtti.

"ÖNÜMDE 3 AMELİYAT DAHA VAR"

Şimdi ise başında uyuşma ve acı karışımı bir his olduğunu vurgulayan kadın, “Önümde en az üç ameliyat daha bulunuyor; burnumu inceltmeye ve şekillendirmeye devam edeceğim.” diyerek tedavi sürecini paylaştı.

Üç yıl boyunca görünüşünden dolayı özgüven kaybı yaşadığını belirten Wilson, “Bu yıla kadar dışarı çıkmakta çok zorlanıyordum. İnsanların neden böyle göründüğümü merak ettiğini düşünüyordum” diyerek yaşadığı zorluklara değindi.

Yeni burnunun gayet iyi göründüğünü söyleyen genç kadın, kalın kıkırdak yapısı ve dar burun delikleri nedeniyle esprili bir dille burnunu karıştıramadığını söyledi. Köpeğin saldırısının kasıtlı olmadığını, hayvanın büyük ve güçlü olmasından kaynaklanan kontrolsüz bir davranış olduğunu düşündüğünü söyleyen genç kadın, “Eğer gerçekten saldırgan olsaydı beni öldürebilirdi. Sadece burnuma yapıştı ama gücü çok fazlaydı; verdiği zarar bu yüzden oluştu.” dedi.

Benzer travmalar yaşayan insanlara umut olmak istediğini söyleyen kadın, “ Yüz travmasıyla başa çıkmak çok zor, ama aynı şeyi yaşayanları görmek insanı daha az yalnız hissettiriyor.” İfadelerinde bulundu. Genç kadının durumu stabil seyrederken tedavisi de devam ediyor.

