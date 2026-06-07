Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Vladimir Putin’e hitaben yayımladığı mektuba sert sözlerle cevap verdi. Peskov, "Mektup iletmek istiyorsan ilet, megafon kullanıyorsan buna mektup deme" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yayımladığı açık mektuba ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rus devlet televizyonu Rossiya-1’e konuşan Peskov, Zelenskiy’nin mektup girişimini eleştirerek, kullanılan yöntemin diplomatik bir iletişimden çok kamuoyu mesajı niteliği taşıdığını savundu.

“Mektup iletmek istiyorsan ilet. Bunun için megafon kullanıyorsan, buna mektup deme” ifadelerini kullanan Peskov, Zelenskiy’nin açıklamalarını doğrudan kamuoyu üzerinden yürütmesini eleştirdi.

Peskov ayrıca, Ukrayna liderini Hollywood yapımlarındaki “Rambo” karakterine benzetmeye çalıştığını ileri sürerek, “Zelenskiy, Rambo’ya benzemiyor, bu karakterle uyuşmuyor” dedi.

TRUMP VE ABD AÇIKLAMALARI DA GÜNDEMDE

Kremlin Sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarını da değerlendirdi.

Washington’daki farklı görüşlere dikkat çeken Peskov, ABD yönetiminde çözüm konusunda farklı yaklaşımlar bulunduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı sona erdirme yönündeki iradesine dikkat çeken Peskov, “Başkan Trump’ın bu savaşın bitmesini gerçekten istediğini görüyoruz. Onun siyasi iradesine değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY’DEN AÇIK MEKTUP

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 4 Haziran’da yayımladığı açık mektupta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan görüşme çağrısında bulunmuş ve savaşın liderler düzeyinde sona erdirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası