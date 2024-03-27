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Haberler > Dünya > Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! Hollandalı ırkçı grubun lideri gözaltına alındı

Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! Hollandalı ırkçı grubun lideri gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kur&#039;an-ı Kerim&#039;e çirkin saldırı! Hollandalı ırkçı grubun lideri gözaltına alındı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hollandalı ırkçı grup PEGIDA’nın lideri, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırısı nedeniyle gözaltına alındı.

Hollanda’da Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı ırkçı grubun lideri Edwin Wagensveld, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

Hakkındaki kente giriş yasağına itiraz etmek üzere mahkemeye katılmak için geldiği Arnhem'de Wagensveld, köpek tasması taktığı Kur'an-ı Kerim'i sokakta yerde sürükledi.

Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! Hollandalı ırkçı grubun lideri gözaltına alındı - 1. Resim

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları nedeniyle daha önce 6 ay kente girişi yasaklanan Wagensveld, provokatif eyleminin ardından gözaltına alındı.

Polis, Wagensveld'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırısı nedeniyle gözaltına alındığını belirtilerek, ne zaman serbest bırakılacağını açıklamadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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