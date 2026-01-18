Türkiye Gazetesi
Kürt aşiretler YPG’yi terk etti! Dengeler değişti
Halep’te yarım milyon nüfuslu Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinin 4 günde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından temizlenmesinin ardından 17 Ocak gecesi Halep’in 50 kilometre doğusundaki Deyr Hafir kasabası 24 saatte işgalden kurtarıldı.
Deyr Hafir operasyonunun hızlı sonuçlanmasında Kürt aşiretlerinin tavrı etkili olmuş.
- Kürt aşiretleri SDG/YPG’ye karşı tavır koydu.
- Kürt aşiretleri ‘Artık biz PKK’yı istemiyoruz, PKK bizi temsil etmiyor, biz Suriye devleti içerisinde kalmak istiyoruz’ görüşünü paylaştıkları kaydedildi.
- Eşrefiye ve Şeyh Maksud operasyonlarının ardından Kürt aşiretleri sahadaki güç dengelerini gözeterek Suriye PKK’sına YPG/SDG’ye sırt çevirdi.
Deyr Hafir operasyonunun beklenenden hızlı netice vermesinde aşiretlerin ciddi tesiri olduğu kaydedildi. Deyr Hafir civarında yaşayan Kürt aşiretlerinin SDG/YPG’ye tavır koyduğu öğrenildi. Bildiri yayımlayan aşiretlerin “Artık biz PKK’yı istemiyoruz, PKK bizi temsil etmiyor, biz Suriye devleti içerisinde kalmak istiyoruz” görüşünü paylaştığı kaydedildi.
Eşrefiye ve Şeyh Maksud operasyonlarının ardından Kürt aşiretlerin sahadaki güç dengesini gözeterek Suriye PKK’sına YPG/SDG’ye sırt çevirdiği ifade edildi.
