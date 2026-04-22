Müze kapısını saniyeler içinde levye ile kıran maskeli soyguncular, içeride gerçekleştirdikleri patlamanın ardından paha biçilmez Dakya hazinelerini alarak kaçtı. 14 ay boyunca "eritildi" endişesiyle aranan altın eserler, yoğun güvenlik önlemleri altında Bükreş Havalimanı’na getirildi. Ancak çalınan bileziklerden biri hala bulunamıyor.

Hollanda’daki bir müzeden çalınan 2.500 yıllık paha biçilmez altın miğfer ve tarihi eserler, yaklaşık 14 ay süren soruşturmanın ardından Romanya’ya iade edildi.

Associated Press’in haberine göre, Dacia uygarlığına ait Cotofenesti miğferi ile üç altın bilezik, 2025 Ocak ayında Hollanda’daki Drents Müzesi’ne düzenlenen baskında çalınmıştı.

Serginin öne çıkan parçası olan bu miğferin, Daçyalı soylular tarafından kullanıldığına inanılıyor ve Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi tarafından Drents Müzesi'ne ödünç verilmişti.

Üç şüphelinin bir müze kapısını levyeyle zorlayıp patlayıcı kullandığı baskın sonrası, tarihi hazinenin eritilerek satılmasından korkuluyordu. Ancak Hollanda ve Romanya emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz soruşturma sonrası kaçırılan parçalar Hollanda polisi tarafından ele geçirildi ve Romanya Ulusal Tarih Müzesi’ne teslim edildi.

Levyeyle müzeyi soydular! İki ülke 14 ay sonra hırsızların peşine düştü: 22 milyon dolar değerindeki altın bulunamıyor

"TARİHSEL HAFIZAMIZIN KALINTILARI GERİ DÖNDÜ"

Eserlerin Bükreş’e ulaşmasının ardından düzenlenen törende konuşan Müze Müdürü Cornel Constantin Ilie şöyle konuştu:

"Bu eserler sadece miras öğeleri değil, bizi tanımlayan bir medeniyetin mirası, tarihsel hafızamızın kalıntılarıdır. Aylarca geçmişimizin bir kısmının sonsuza dek kaybolabileceği korkusuyla yaşadık. Bugün hazinenin önemli bir kısmının geri döndüğünü söyleyebiliriz."

Levyeyle müzeyi soydular! İki ülke 14 ay sonra hırsızların peşine düştü: 22 milyon dolar değerindeki altın bulunamıyor

BİR BİLEZİK HALA KAYIP

İade edilen eserler arasında paha biçilmez altın miğfer ve iki bilezik yer alırken, hırsızlık sırasında kaybolan üçüncü altın bileziğin nerede olduğu hala gizemini koruyor.

