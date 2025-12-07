Litvanya’da kriz büyüyor! Ülkenin en işlek havalimanı, pistlerin üzerinde beliren “gizemli balonlar” nedeniyle yine acil kapatılmak zorunda kaldı.

Litvanya’nın ana havalimanı, hava sahasında balon olduğu şüphesiyle sabah saatlerinde yeniden kapandı. Ülke son haftalarda benzer sebeplerle defalarca kesintiye uğradı.

Başkent Vilnius’ta bulunan havalimanı, Belarus’a yalnızca 30 kilometre mesafede yer alıyor. Yetkililer, Ekim ayının başından bu yana havalimanının ondan fazla kez kapanmak zorunda kaldığını aktardı.

BİNLERCE YOLCU MAHSUR KALDI

Bu hafta başında pistlerin üzerinde birkaç balonun görülmesi üzerine havaalanı tekrar kapandı ve binlerce yolcu Avrupa bağlantılarında sıkıştı.

Litvanya havacılık otoritesi, balonların düzenli aralıklarla gönderildiğini ve doğrudan pistlere yöneltildiğini kaydetti.

Önceki olaylarda en az 60 balonun Litvanya hava sahasına girdiği, bunların 40’ının kritik güvenlik bölgelerine ulaştığı tespit edildi.

BELARUS ÜZERİNDEN "HİBRİT SALDIRI" ŞÜPHESİ

Litvanya, yaşananları Belarus tarafından organize edilen bir "hibrit saldırı" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Taurimas Valys, "Bu, ekonomimize, havacılık güvenliğimize ve tüm ulusa karşı alaycı bir hibrit saldırıdır" demişti.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko daha önce olayla ilgileri tespit edilirse özür dileyeceğini söylemişti.

SINIR KRİZİ TIRMANDI: KAMYONLAR ENGELLENDİ

Ekimde art arda yaşanan balon girişimlerinin ardından Litvanya, Belarus ile sınırlarını kapatma kararı aldı.

Minsk yönetimi de misilleme olarak 1.000’den fazla Litvanyalı kargo kamyonunun Belarus’tan çıkışını engelledi.

Litvanya hükümeti, ulusal lojistik şirketlerinin baskısıyla sınırı üç haftadan kısa bir süre içinde yeniden açtı. Ancak yetkililer, sınırdan geçen balonların sayısının artmaya devam ettiğini söyledi.

"GEREKİRSE SINIRI KAPATACAĞIZ"

Litvanya Başbakanı Inga Ruginienė, "Gerekirse sınırı kapatacağız ancak her türlü eylemi stratejik ortaklarımızla koordine etmemiz gerektiğini lütfen anlayın" dedi.

Başbakanın danışmanı Ignas Algirdas Dobrovolskas, gece uçuşlarının Kaunas gibi diğer havalimanlarına yönlendirilmesinin değerlendirildiğini ifade etti. "Şu anda insanlara ve işletmelere nasıl yardımcı olabileceğimize odaklanıyoruz" sözleriyle sürecin devam ettiğini aktardı.

RUSYA VE BÖLGE ÜLKELERİNDE ALARM

Polonya, Estonya ve Romanya da son haftalarda hava sahalarının ihlal edildiğini açıklamış ve Rusya'yı "hibrit savaş" yürütmekle suçlamıştı. Rusya bu suçlamaları reddetti.

Hafta içinde Vladimir Putin’in, Ukrayna işgalinin dördüncü yılına girilirken "Avrupa isterse savaşa hazırız" çıkışı bölgede tansiyonu yükseltti.

