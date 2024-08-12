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Lüks otelde helikopter faciası! Önce etrafında döndü sonra çatıya çakıldı

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Dünya Haberleri

Avustralya'da lüks bir otelin çatısına helikopter düştü. Otelde bulunan yüzlerce kişi tahliye edilirken, helikopterin pilotu hayatını kaybetti.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde bulunan Cairns kentinde, lüks bir otelin çatısına helikopter düştü. Yerel saatle 01:50’de meydana gelen kazanın ardından binanın çatısında yangın çıktı ve otelde kalan yüzlerce kişi tahliye edildi.

Yetkililer, helikopterde pilottan başka kimse olmadığını söylerken, hastaneye kaldırılan 80’li yaşlarındaki bir erkek ve 70’li yaşlardaki bir kadın otel müşterisinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Lüks otelde helikopter faciası! Önce etrafında döndü sonra çakıldı - 1. Resim

UÇUŞUN 'YETKİSİZ' OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

BBC Türkçe'nin haberine göre; havacılık makamları kazanın nedenini araştırıyor. Helikopteri kiraya veren şirket ise uçuşun 'yetkisiz' olduğunu belirtti.

Otelde kalan görgü tanıklarından Amanda Kay, helikopterin yağmurlu havada ışıkları olmadan 'çok alçaktan' uçtuğunu söyledi. Kay, “Etrafında döndü ve binaya çarptı” derken helikopterin havaya uçtuğunu belirtti.

Bir başka görgü tanığı da helikopterin kazadan hemen önce otelin üzerinden iki kez geçtiğini anlattı.

Lüks otelde helikopter faciası! Önce etrafında döndü sonra çakıldı - 2. Resim

PERVANELER FARKLI NOKTALARA SAVRULMUŞ

Acil durum yetkilileri çarpışma anında helikopterin iki pervanesinin koptuğunu, birinin sahil yoluna ve birinin de otelin havuzuna düştüğünü belirtti.

Helikopterin sahibi Nautilus Havacılık, yetkililerle işbirliği yaptıklarını söyledi ve “Helikopterlerimizin birinin sabahın erken saatlerinde yetkisiz uçurulmasını inceliyoruz” açıklamasını yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
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