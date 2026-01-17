Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya'nın gelecekteki kurumsal statüsüne ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıya güneş gözlüğüyle katılan Cumhurbaşkanı Macron, "Kusura bakmayın ancak bir müddet takmam gerekecek. Bana böyle katlanacaksınız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen toplantıda, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Senato Başkanı Gerard Larcher ve Yeni Kaledonya Kongresi'nde yer alan farklı siyasi grupların temsilcileri bir araya geldi.

DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Yeni Kaledonya'nın gelecekteki kurumsal statüsüne ilişkin toplantıya, Ada'nın bağımsızlığını isteyen Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) hareketi temsilcileri katılmadı. Macron'un toplantıya güneş gözlükleriyle katılması dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Küçük bir sorunla alakalı olan bu gözlükler için kusura bakmayın ancak bir müddet takmam gerekecek. Bana böyle katlanacaksınız." dedi.

Toplantıya katılan Yeni Kaledonyalı gruplara teşekkür eden Macron, "Bugün buraya gelerek risk alıyorsunuz ve gelecek cesaretli olanlara aittir. Ortaklardan birinin davetimize icabet etmemesinden üzüntü duyuyorum ancak herkesin görüşüne saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Kaledonya'nın gelecekteki statüsüne ilişkin Temmuz 2025'te Fransa'da düzenlenen çalışmaların sonucunda Bougival Anlaşması'na varıldığını hatırlatan Macron, "O zaman da söylediğim gibi bu tarihi bir anlaşma ve katkı sağlayan tüm aktörlere teşekkür etmiştim ve tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Yeni Kaledonya Kongresi'nin Bougival Anlaşması'nın Ada halkına sorulmasına ilişkin teklifine olumlu görüş bildirdiğini ancak çok sayıda çekimser oy olması nedeniyle şimdilik bu teklifin askıya alındığını hatırlattı. Paris'teki toplantıda Bougival Anlaşması'ndan yola çıkılmasını istediğini dile getiren Macron, "(Fransa) Devlet bugün Yeni Kaledonya'daki kurumların istikrarlaştırılması konusunda ilerleme kaydetmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Yeni Kaledonya'nın statüsü hakkında uzun süredir devam eden belirsizlikten çıkmak için bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.



