ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde (MDC) tutuklu bulunuyor. Geçmişte korkunç koşulları nedeniyle sık sık gündeme gelen federal hapishanede Maduro ile birlikte kalan isimler de merak konusu oldu. Maduro'nun dünyanın en büyük 8. şirketi olan United Healthcare CEO’sunu öldüren Luigi Mangione ile aynı cezaevinde kaldığı bildirildi. ABD basını, Maduro’nun cezaevinde karşılaşacağı koşulların, başkanlık hayatındaki lüks hayatıyla kıyaslanamayacak kadar zor olacağını kaydetti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores, Cumartesi gecesi Trump’ın talimatıyla yakalanarak New York’a getirildi. Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Maduro, ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından yürütülen davanın duruşmasına ayaklarından kelepçeli halde getirildi.

Maudro çifti, şu anda New York’taki Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde (MDC) tutuklu olarak bulunuyor. Bir sonraki dava duruşmasının 17 Mart’ta görüleceği bildirilirken, Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Maduro ile aynı hapishanede kalan ünlüler merak konusu oldu! Listede öyle isimler var ki...

GEÇMİŞTE BİRÇOK ÜNLÜ MAHKUMU BARINDIRDI

Kötü koşullarıyla sık sık gündeme gelen Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi (MDC) geçmişte birçok ünlü mahkumu barındırdı.

EPSTEIN'IN ORTAĞI, ÜNLÜ RAPÇİ...

Jeffrey Epstein'ın ortağı olarak yargılanıp hüküm giyen Ghislaine Maxwell, geçmişte bu tesiste tutulmuş; müzik dünyasının tartışmalı isimlerinden Sean 'Diddy' Combs da bir dönem burada bulunmuştu. Ancak Combs’un avukatları, hapishanedeki aşırı kalabalık, kötü koşullar ve yemek sorunları nedeniyle mahkemeden nakil talep etmiş; Combs daha sonra New Jersey'deki Fort Dix tesisine nakledilmişti.

Sean 'Diddy' Combs

CEO'NUN KATİLİ LUIGI MANGIONE DE AYNI HAPİSHANEDE

Mahkumlar arasında Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ghislaine Maxwell, R. Kelly ve FTX kurucusu Sam Bankman-Fried da bulunuyor. Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández de 2022’de buraya getirilen isimlerden biri. 45 yıl hapis cezasına çarptırılan Hernández’in geçen ay Başkan Donald Trump tarafından affedildiği biliniyor. Bununla birlikte, dünyanın en büyük 8. şirketi olan United Healthcare’ın CEO’sunun öldürülmesiyle ilgili bir cinayet davasında yargılanan Luigi Mangione’ın da Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezinde yargılama sürecini beklediği biliniyor.

Luigi Mangione

KORKUNÇ KOŞULLARI NEDENİYLE YILLARDIR ELEŞTİRİLİYOR

Yaklaşık 1300 mahkumun barındığı bildirilen MDC, uzun yıllardır güvensiz ve sağlıksız koşulları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Bazı federal yargıçların bu nedenlerle sanıkları burada gözaltında tutmayı reddettiği ve ev hapsi cezası verdiği bildiriliyor.

Maduro, MDC’ye varır varmaz tecrit altına alındı. Hapishanede muhtemelen küçük ve daha güvenli bir hücreye yerleştirileceği iddia ediliyor. Duruşmasının ise bir yıldan daha fazla sürebileceği öne sürülüyor. ABD basını, Maduro’nun cezaevinde karşılaşacağı koşulların başkanlık hayatındaki lüks hayatıyla kıyaslanamayacak kadar zor olacağını kaydetti.

