ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da düzenlenen büyük çaplı hava saldırılarının ardından Amerikan güçlerinin Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu yakaladığını açıkladı. Maduro’nun, New York’taki Manhattan Gözaltı Merkezi’nde UnitedHealthcare CEO suikastı zanlısı Luigi Mangione ile aynı cezaevinde tutulduğu yönündeki haberlerin ardından, Luigi Mangione olayı yeniden gündeme geldi. Peki, Luigi Mangione kimdir?

ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson 4 Aralık 2024 tarihinde silahlı bir saldırıda hayatını kaybetti. Olaydan beş gün sonra Luigi Mangione isimli bir erkek cinayetle ilgili tutuklandığında üzerinden cinayette kullanılana benzeyen bir silah, sahte kimlik ve cinayetin neden işlendiğine dair el yazısıyla yazılmış notlar çıktı.

Luigi Mangione olayı bir kez daha gündemde! Luigi Mangione kimdir?

LUİGİ NİCHOLAS KİMDİR?

Luigi Nicholas Mangione, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletindeki Towson bölgesinde 6 Mayıs 1998'de Baltimore bölgesinde yaşayan İtalyan asıllı Kathleen (doğumdaki soyadı Zannino) ve Louis Mangione çiftinin çocuğu olarak doğdu.

Mangione, Baltimore'da tamamı erkeklerden oluşan özel bir ortaokul olan Gilman School'da okudu ve burada futbol, atletizm, kros ve güreş gibi sporlara katıldı. Video oyunlarına ve video oyunu geliştirmeye ilgi duydu, kendi kendine kod yazmayı öğrendi ve bir oyun uygulaması geliştirme şirketinin kurucu ortağı oldu.

Mangione, Pennsylvania Üniversitesi'ne gitti ve 2020 yılında bilgisayar mühendisliği alanında Mühendislik Bilim Lisansı (BSE) ve bilgisayar ve bilgi bilimi alanında Mühendislik Bilim Yüksek Lisansı (MSE) ile mezun oldu.

Mangione, lisans öğrencisiyken Johns Hopkins Üniversitesi Whiting Mühendislik Okulu'nda robotik araştırma stajını tamamlamış ve Mayıs 2016 ile Ağustos 2017 arasında Firaxis Games'te kullanıcı arayüzü (UI) programlama stajyeri olarak çalışmış ve Civilization VI video oyunu üzerinde çalışmıştır. 2019 yazında Stanford Üniversitesi'nin Kaliforniya'daki yapay zekâ üniversite öncesi çalışmalar programında baş danışman olarak görev yapmıştır. Kasım 2020'de Mangione, TrueCar için uzaktan veri mühendisi olarak çalışmaya başladı.



BRİAN THOMPSON OLAYI

Amerikan sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık 2024 tarihinde Midtown Manhattan'da vurularak öldürüldü. Vurulma olayı sabahın erken saatlerinde New York Hilton Midtown otelinin girişinin dışında meydana geldi ve videoya kaydedildi. Thompson bacağından ve sırtından vuruldu.

Thompson, UnitedHealthcare'in ana şirketi UnitedHealth Group'un yıllık yatırımcı toplantısına katılmak üzere şehirde bulunuyordu. Başlangıçta maske takan beyaz bir adam olarak tanımlanan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Ülke çapında beş gün süren bir insan avının ardından yerel polis Mangione'yi 9 Aralık 2024 tarihinde Altoona, Pensilvanya'daki bir McDonald's restoranında tutukladı. Polis, bir müşterinin Mangione'nin görünüşü ile Thompson'ın katil zanlısının New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yayınlanan görüntüleri arasındaki benzerlikleri fark etmesi üzerine gelmişti. Altoona, New York'un yaklaşık 450 km batısındadır. Polis, Mangione'ye yakın zamanda New York'u ziyaret edip etmediğini sorduklarında "gözle görülür şekilde sarsıldığını" bildirdi.

Mangione'nin üzerinde arama yapan polis, olayda kullanılan silahlara benzeyen 3D baskılı bir silah ve 3D baskılı bir susturucu bulduklarını söyledi. Polis ayrıca New Jerseyli "Mark Rosario" adını taşıyan sahte bir ehliyet bulduklarını da belirtti. Kasım ayı sonlarında Manhattan'daki bir hostele giriş yapan bir adam da aynı ehliyeti kullanmıştı.

Olay yerinde bulunan mermi kovanlarının Mangione'nin üzerinde bulunan silahla eşleştiği bildirildi. Polis ayrıca Mangione'yi tutukladıklarında, kısmen Amerikan sağlık sistemi hakkında 262 kelimelik el yazısı bir belge bulduklarını söyledi. Mangione'nin daha önce sabıka kaydı yoktu.

