Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınacağına dair bahis oynayan kimliği belirsiz bir kişi, bir gecede yaklaşık 410 bin dolar (yaklaşık 17.6 milyon TL) kâr elde etti. Olay, ABD Kongresi’nde tepkiye neden olurken, kamu görevlilerinin bu tür platformlarda bahis oynamasının tamamen yasaklanması istendi.

İsmi açıklanmayan bir kişi, Polymarket tahmin platformunda yaptığı bahis sayesinde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakın zamanda görevden alınacağı bilgisini kullanarak bir gecede 410 bin dolarlık dev bir kâr (yaklaşık 17.6 milyon TL) elde etti.

Reuters’ın haberine göre, söz konusu kişi, hafta sonu düzenlenen baskın öncesinde Maduro’nun devrilmesine yönelik uzun vadeli ve düşük ihtimalli görülen kontratlarda pozisyon biriktirdi. Maduro’nun, Trump’ın askeri operasyonuyla kaçırıldığı haberinin ardından, operasyondan hemen önce yaklaşık 34 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon TL) değerindeki bu bahisler hızla değerlenerek büyük bir kazanç sağladı.

Maduro'nun yakalanma haberiyle birlikte, pazartesi günü büyük borsa endeksleri yükseldi, petrol fiyatları değer kazandı ve enerji hisseleri büyük artışlar kaydetti. Venezuela’nın temerrütteki devlet tahvilleri, beklenen büyük ve karmaşık bir egemen borç yeniden yapılandırması beklentisiyle sıçrama yaptı. Hükümet ve PDVSA (Petroleos de Venezuela) tarafından çıkarılan tahviller, yüzde 30'a yakın artışla dolar başına 10 sent kadar yükseldi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer taraftan bu gizemli bahisin, ABD'de içeriden bilgi ticareti kurallarını sıkılaştırmaya çalışan ve kamu çalışanlarının borsa ticareti yapmasını yasaklamayı hedefleyen siyasetçilerin dikkatini çekmesi bekleniyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından, Demokrat Temsilci Ritchie Torres, bu hafta içinde, seçilmiş yetkililerin ve federal çalışanların maddi öneme sahip kamuya açık olmayan bilgilere potansiyel olarak erişebilecekleri tahmin piyasası platformlarında bahis oynamasını engelleyecek bir yasa tasarısı sunmayı planladığını duyurdu.

İÇERİDEN BİLGİ SIZDIRILDIĞI İDDİALARI

Öte yandan, Polymarket’teki anonim hesap, geçen ay oluşturuldu ve yatırımcı 27 Aralık'ta, ABD'nin 31 Ocak'a kadar Venezuela'yı işgal etmesi durumunda ödeme yapacak 96 dolarlık kontratlar satın aldı. Aynı hesap, sonraki günlerde de benzer birkaç bahis daha yaptı.

Polymarket gibi tahmin pazarları, kullanıcılara spor, eğlence, siyaset ve ekonomi gibi geniş bir yelpazedeki gerçek dünya olaylarına bahis yapma olanağı tanıyan alınıp satılabilir "evet" veya "hayır" kontratları sunuyor. ABD’de birkaç cent fiyatlı bir kontrat, 1 dolardan ödeme yaptığında, bu tür kontratlara bağlı kamuya açık olmayan bilgilere erişimi olan yatırımcılar saatler veya günler içinde büyük karlar elde edebiliyor.

