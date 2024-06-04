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Martta tamamlandı, üretim başlamadı! İki ülkenin petrol krizi çözülemiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Martta tamamlandı, üretim başlamadı! İki ülkenin petrol krizi çözülemiyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijer ile Benin arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle Mart ayında tamamlanan Afrika'nın en uzun petrol boru hattı projesinde üretim başlayamadı. Proje kapsamında günlük 110 bin varil petrol üretmesi beklenen Nijer'in, ekonomik büyümesinin ise yüzde 11 olması bekleniyor.

Nijer'deki petrolü Benin üzerinden dünya pazarına ihraç etmek amacıyla hayata geçirilen petrol boru hattı projesindeki sınır krizi sürüyor. Afrika'nın en uzun petrol boru hattı olan ve Mart ayında tamamlanan projede, Nijer'in Benin sınırını kapalı tutması nedeniyle üretim henüz başlamadı.

Nijer, güvenlik gerekçesiyle Benin sınırını kapatmasına karşın Benin Limanı'ndan petrol ihracat etmek istiyor. İki ülkenin yetkililerden oluşan ortak komite, ülkeler arasında krize dönüşen petrol boru hattı konusundaki sınır anlaşmazlığına bir çözüm bulamadı.

Benin, Nijer'in boru hattı üzerinden petrol ihracatının yapılabilmesi için kara sınırını açması gerektiğini savunurken Nijer ise sınırın, güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını belirtiyor.

CUMHURBAŞKANI KABUL ETMEDİ

Geçen hafta Benin Maden Bakanı Samou Seidou Adambi, Nijer'in başkenti Niamey'de mevkidaşıyla görüşmüş ancak Cumhurbaşkanı Abdarrahmane Tchiani tarafından kabul edilmemişti.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Adambi'nin Tchiani ile görüştürülmemesine tepki göstermişti. Nijer Başbakanı Ali Lamine Zeine de Adambi'nin askeri yönetim yetkilileriyle görüştüğünü söylemişti.

İLİŞKİLER 'DARBE' NEDENİYLE GERİLDİ

İki ülkenin arası, Nijer'de Temmuz 2023'teki askeri darbe sonrasında açılmıştı. Benin, darbe nedeniyle Nijer'e yaptırım uygulayan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi olması nedeniyle bu ülkeye sınırlarını kapatmıştı.

Benin, sonrasında Nijer sınırını açsa da bu sefer de Nijer tarafı güvenlik gerekçesiyle sınırını kapatmıştı.

AFRİKA'NIN EN UZUN PETROL BORU HATTI

Çinli bir şirket tarafından inşaatına 2019 yılında başlanan, yaklaşık 5 milyar dolara mal olan Nijer-Benin Petrol İhraç Boru Hattı (PENB) projesi mart ayınnda tamamlanmış ve ilk sembolik üretim nisan ayında gerçekleşmişti.

Proje kapsamında, Nijer'in güneybatısından çıkarılan ham petrolün, 2 bin kilometrelik petrol boru hattıyla komşu ülke Benin'deki Seme Limanı üzerinden ihraç edilmesi hedefleniyor. Böylece denize kıyısı olmayan Nijer, Atlantik okyanusu kıyısındaki Benin üzerinden petrol ihracatı gerçekleştirebilecek.

Nijer'in, projenin tam olarak hayata geçirilmesiyle 90 bin varili ihraç edilmek üzere günlük 110 bin varil ham petrol üretmesi bekleniyor. Projede, 2026'da Nijer'in günlük 200 bin varil ham petrol üretebilmesi ise nihai hedef olarak belirlendi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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