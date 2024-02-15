Maskeler geri döndü! Tayland'da hava kirliliği alarm zillerini çaldırdı

DSÖ tarafından tavsiye edilen seviyeden 15 kat daha yüksek hava kirliliği ile mücadele eden Tayland'da alarm zilleri çaldı. Kirlilik nedeniyle ülke vatandaşları maskeye geri dönerken başkent Bangkok’ta belediye çalışanlarına 2 gün evden çalışma talimatı verildi. Başkent valisi, diğer kurumlara da evden çalışmaları çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre hava kirliliği dakikada 13 insanın ölüm sebebi. Kirlilik dünya genelinde korkutucu boyutlara ulaşırken Tayland'ın başkenti Bangkok ve çevresindeki şehirlerde kirlilik alarm zillerini çaldırdı.

İsviçre merkezli hava kalitesi izleme kurumu IQAir’e göre Bangkok’taki hava kirliliği seviyesi DSÖ tarafından tavsiye edilen seviyeden 15 kat daha yüksek kaydedildi. Yüksek kirlilik nedeniyle Bangkok bugün dünyanın en kirli 8. şehri oldu.

HAVA KİRLİLİĞİNİN SEBEBİ NE?

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin gazetecilere yaptığı açıklamada, hava kirliliğindeki artışın temel sebebinin mahsullerin yakılması olduğunu söyledi.

Srettha, kirliliğin bir diğer sebebinin ise araç yoğunluğu olduğunu ancak bunun kontrol alına alınabilecek bir faktör olduğunu ifade etti.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, trafikten kaynaklı kirliliği azaltmak amacıyla belediye kurumlarındaki personele evden çalışmaları talimatını vererek, diğer kurumlara da evden çalışmaları çağrısında bulundu.