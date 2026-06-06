Japonya'da hayvanat bahçesinde orangutan pelüş oyuncağına sarıldığı görüntülerle sosyal medyada ilgi gören makak maymunu Punch'ın alanına izinsiz girdikleri gerekçesiyle iki ABD vatandaşına rekor para cezası uygulandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Çiba Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, iki ABD vatandaşının, Çiba eyaletindeki İçikawa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ünlü makak maymunu Punch'ın alanına izinsiz girdikleri bildirildi.

GÜVENLİK ÇİTİNİ AŞARAK ATLADI

Açıklamada, şüphelilerden birinin maymunların bulunduğu bölümü çevreleyen güvenlik çitini aştığı, diğerinin ise olay anını dışarıdan cep telefonuyla kaydettiği belirtildi.

Maymun Punchın alanına izinsiz giren iki kişiye dudak uçuklatacak ceza!

DUDAK UÇUKLATAN CEZA KESİLDİ

Polis tarafından gözaltına alınan iki kişiye 1876'şar dolar (yaklaşık 86 bin TL) para cezası verildiği ve cezaların ödendiği kaydedildi.

Doğumdan sonra annesi tarafından terk edilen makak maymunu Punch'ın "anne özlemiyle" orangutan pelüşüne sarıldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görmüş, internette viral olmuştu.

Maymun Punchın alanına izinsiz giren iki kişiye dudak uçuklatacak ceza!

X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda Punch'ın, diğer genç maymunlarca dışlandığında da oyuncağı kalkan olarak kullandığı görülmüştü.

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