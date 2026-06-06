İngiltere’de, aile mahkemesinin velayetini elinden alacağını öğrenince 14 aylık oğlu Oakley’i biberonuna koyduğu ilaçla zehirleyen anne Emma Barnett, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cani kadının, oğluyla birlikte çatı katına saklandığı ve ardından intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Essex bölgesinin Debden kasabasında yaşayan 36 yaşındaki Emma Barnett, daha önce 5 çocuğunun velayetini kaybettiği gibi 1 yaşındaki oğlu Oakley’nin de koruyucu aileye verileceğini öğrendi.

8 Kasım 2024’teki çevrim içi mahkeme duruşması öncesi kendisine reçete edilen ağır ilaçları alan anne, oğluyla birlikte ortadan kayboldu. Mahkemenin çocuğun devlet korumasına alınması kararının ardından polis ve sosyal hizmetler acilen harekete geçti.

Oğlunun velayetini kaybedince gözü döndü! 1 yaşındaki bebeği zehirleyip çatı katına saklandı

ARKADAŞINA GİTMİŞ İZLENİMİ VERDİ, ÇATI KATINDAN ÇIKTI

Polis ekiplerini yanıltmak amacıyla arabasını Epping Ormanı’na bırakan Barnett, arkadaşının evine gidiyormuş izlenimi vererek sahte bir iz bıraktı. Helikopterler ve arama köpekleriyle yürütülen operasyon sürerken, kadının aslında kendi evinin çatı katında saklandığı ortaya çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, intihar etmek üzere olan anne ve oğlunu çatı katında buldu.

Oğlunun velayetini kaybedince gözü döndü! 1 yaşındaki bebeği zehirleyip çatı katına saklandı

CEZASI KESİLDİ

Hastaneye kaldırılan 14 aylık çocuk, yaklaşık iki aylık hayat mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cambridge Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada, suçlu bulunan Emma Barnett, en az 22 yılı hücrede geçmek üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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