ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayımladığı yeni modellemeler, Orta Afrika’da etkisini artıran Ebola salgınının kritik bir aşamaya geldiğini ortaya koydu. Uzmanlar, etkili müdahalelerin gecikmesi halinde vaka sayısının 20 bini aşabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Orta Afrika’da hızla yayılan Ebola salgınına ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı. Kurumun bilgisayar destekli analizlerine göre salgın, kontrol altına alınamadığı takdirde geçmişte yaşanan en yıkıcı Ebola krizlerinden biriyle benzer boyutlara ulaşabilir. Modellemeler, önlemlerin yetersiz kalması durumunda vaka sayısının 10 bin ile 20 binin üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

2014-16 YILLARINDA YAŞANAN SALGINLA BENZER SEYİR GÖSTERİYOR

CDC tarafından hazırlanan analiz, mevcut salgının 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika’da görülen ve 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği büyük Ebola salgınıyla benzer bir seyir izleme riski taşıdığına işaret ediyor. Uzmanlar, salgının geleceğine ilişkin kesin tahminlerde bulunmanın güç olduğunu belirtse de mevcut verilerin endişe verici bir tablo ortaya koyduğunu ifade ediyor.

ABD’den kritik ebola uyarısı: En ölümcül seviyeye ulaşmak üzere

MÜDAHALENİN GECİKMESİ BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Modellemelere göre salgının yayılma hızını belirleyen en önemli unsur, enfekte kişilerin ne kadar hızlı tespit edilip izole edildiği. Halk sağlığı müdahalelerinin gecikmesi halinde vaka sayılarında ciddi artış yaşanabileceği belirtiliyor.

ABD’den kritik ebola uyarısı: En ölümcül seviyeye ulaşmak üzere

Yetkililerin paylaştığı verilere göre şu ana kadar yaklaşık 400 doğrulanmış vaka ve 63 ölüm kaydedildi. Ancak uzmanlar, sağlık sistemine ulaşamayan veya bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğini değerlendiriyor.

Guardian’ın haberine göre, salgına neden olan virüsün, “Bundibugyo” olarak bilinen Ebola türü olduğu belirtiliyor. Bu tür için henüz onaylanmış özel bir aşı ya da tedavi bulunmaması, sağlık otoritelerinin en büyük endişelerinden biri olarak öne çıkıyor.

ABD’den kritik ebola uyarısı: En ölümcül seviyeye ulaşmak üzere

NASIL BULAŞIYOR?

Ebola virüsü, kan, kusmuk ve diğer vücut sıvılarıyla bulaşırken, etkili tedavi seçeneklerinin sınırlı olması mücadeleyi daha da zorlaştırıyor.

DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR SAHADAKİ ÇALIŞMALARI AKSATIYOR

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mayıs ayında salgını küresel sağlık acil durumu olarak ilan etti. Bölgede devam eden silahlı çatışmalar ve güvenlik sorunları, sağlık ekiplerinin sahadaki çalışmalarını aksatırken, nüfus hareketliliği de virüsün yayılma riskini artırıyor.

ABD’den kritik ebola uyarısı: En ölümcül seviyeye ulaşmak üzere

Brown Üniversitesi Pandemi Merkezi uzmanları ise CDC modellemelerinin salgının tehlikeli bir noktaya ilerlediğini gösterdiğini, ancak ortaya konulan rakamların kesin bir öngörü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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