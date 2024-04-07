Meclis fesih edildi, hükümet istifa etti! Kuveyt'te seçimin ardından yeni kabine kurulacak

Kuveyt, Meclis'in fesih edilmesinin ardından 4 Nisan'da sandık başına gitti. Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yeni hükümetin kurulması için Başbakan Muhammed es-Salim es-Sabah başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti.

Kuveyt Emiri Meşal el-Cabir el-Ahmed es-Sabah, milletvekili seçimlerinin ardından hükümetin istifasını kabul etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, 4 Nisan'da yapılan seçim sonuçlarının cuma günü açıklanmasının ardından dün istifa eden Başbakan Muhammed es-Salim es-Sabah başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti.

Emir'in yayımladığı kararnameye göre, istifası kabul edilen hükümet, yeni kabine oluşturuluncaya kadar geçici olarak görevini sürdürecek.

Ülkede 18. yasama döneminin ilk olağan oturumunun, 17 Nisan Çarşamba günü yapılması planlanıyor.

Kuveyt'te halk milletvekili seçimleri için 4 Nisan Perşembe sandık başına gitmişti.

Hükümet de anayasanın 57. maddesi gereği seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması için dün istifasını sunmuştu.

Kuveyt genel seçimlerine katılım yüzde 62 olarak kaydedilmiş, 50 sandalyelik meclise 1 kadın girmişti.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 15 Şubat'ta Meclis'i feshetmişti.

Kuveyt Emiri Sabah'ın Meclis'in feshedilmesine ilişkin kararnamesinde, "Bu kararname, Anayasa'nın 107. maddesi uyarınca ve Meclis'in anayasal ilkeleri ihlal etmesi, yüksek makamlara gereken saygıyı göstermemesi ve kasıtlı olarak saldırgan ve kontrolsüz ifadeler kullanması nedeniyle çıkarılmıştır." ifadesine yer verilmişti.