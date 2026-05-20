İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, uluslararası sularda kaçırılan Global Sumud Filosu aktivistlerine yönelik işkence ve aşağılama görüntülerini gururla paylaşması, Avrupa’da bardağı taşıran son damla oldu. Filoda çok sayıda vatandaşının bulunduğunu açıklayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail hükümetine zehir zemberek bir bildiriyle rest çekti.

İsrail sahasında ve Aşdod Limanı’nda sivil yardım gönüllülerinin elleri başlarının üzerinde, yüzüstü betona kelepçelenerek yatırıldığı anları bizzat yerinde inceleyip "Aktivistleri böyle karşılıyoruz" diyen Itamar Ben-Gvir’in paylaştığı video, Roma’da infiale yol açtı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı İtalyanca açıklamada, İsrail hükümetinin pervasız tutumuna ilişkin şunları söyledi:

"İsrailli Bakan Ben-Gvir'in sosyal medyada paylaştığı o görüntüler kesinlikle kabul edilemez! Bu barışçıl göstericilerin, aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşı da bulunmasına rağmen, insanlık onurunu tamamen zedeleyen bu aşağılayıcı muameleye maruz bırakılması hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz."

İtalya Başbakanı Meloni'den Netanyahu'ya Sumud ayarı! "Derhal özür dile"

"DERHAL SERBEST BIRAKIN VE ÖZÜR DİLEYİN!"

İsrail’in uluslararası hukuku çiğneyerek Akdeniz'de gerçekleştirdiği bu haydutluğa karşı İtalyan devletinin tüm mekanizmalarıyla sahada olacağına vurgu yapan Başbakan Meloni, Tel Aviv’e yönelik taleplerini en üst perdeden sıraladı:

"İtalyan Hükümeti, en üst düzey kurumsal seviyelerde, olayda haksızca alıkonulan İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için gerekli tüm diplomatik adımları anında atmaktadır. İtalya ayrıca, bu sivil göstericilere yapılan insanlık dışı muamele ve İtalyan Hükümeti'nin açık taleplerine karşı sergilenen o tam küçümseme, umursamaz tavırdan dolayı İsrail devletinden resmi bir özür talep etmektedir."

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

Roma-Tel Aviv hattındaki ipleri kopma noktasına getiren açıklamanın hemen ardından İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı harekete geçti. Başbakan Meloni’nin talimatıyla, yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında resmi ve yazılı açıklama istenmek üzere İsrail'in Roma Büyükelçisi derhal Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

