Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamayacak! İsrail engeli bayramı buruk hale getirdi
İran'a yönelik başlattığı saldırıları bahane eden İsrail, Müslümanların kutsal mekanlarından olan Mescid-i Aksa'da bayram namazına engel oldu. Kısıtlamaların sürdüğü Aksa'da bayram namazı kılınamayacak.
- İsrail, İran'a yönelik saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı ve toplanma yasağı getirdi.
- Bu kısıtlamalar nedeniyle Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamayacak.
- Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kılabilmek için toplanma çağrısı yaptı.
- İsrail polisi daha önce de ramazanda Mescid-i Aksa'da ibadetin engellenmesine tepki gösteren Filistinlilere müdahale etmişti.
- İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bayrama buruk giriyor.
- Eski Şehir bölgesindeki hareketlilik azaldı ve Filistinli esnafın çoğu kepenk açamadı.
İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek kapattığı Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamayacak.
İsrail'in İran savaşı sırasında getirdiği toplanma yasağı dolayısıyla Mescid-i Aksa'da bayram namazının kılınamayacak olması Filistinlilerin tepkisini çekti.
Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kılabilmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarında toplanmak için çağrı yaptı.
İsrail polisi, ramazanda Mescid-i Aksa'da ibadetin engellenmesine tepki olarak Eski Şehir surları önünde teravih namazı kılan Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile şiddetli bir şekilde müdahale etmişti.
İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS BAYRAMA BURUK GİRİYOR
Öte yandan, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek başta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapalı tutulması olmak üzere getirdiği kısıtlamalar nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor.
Her bayram, arife günlerinde Filistinlilerle dolup taşan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sessizlik ve sokakların adeta hayalet şehri andıran manzarası Ramazan Bayramı arifesinde dikkati çekti.
İsrail, İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek getirdiği toplanma yasakları nedeniyle Eski Şehir'e girişleri kısıtlarken bölgedeki Filistinli esnafın da söz konusu kısıtlamalar nedeniyle kepenk açması engellendi. Eski Şehir'de sadece eczane ve market gibi acil ihtiyaçlara yönelik dükkanların açık olduğu görüldü.
İsrail baskısı nedeniyle ismini vermek istemeyen Filistinli esnaf, Tel Aviv yönetiminin kısıtlamaları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını kaydetti.