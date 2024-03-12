Mescid-i Aksa'da ikinci teravih! 35 bin Müslüman saf tuttu

İsrail'in tüm kısıtlamalarına ve engellemelerine rağmen 35 bin Müslüman, teravih ve yatsı namazı için Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

Ramazan ayının ilk gününde Müslümanların akın ettiği Mescid-i Aksa'da ikinci gün de yoğunluk yaşandı. İsrail'in engellemelerine rağmen binlerce Müslüman yatsı ve teravih namazları için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne dayandırdığı haberde, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde 5 aydan beri Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engeller çıkardığı hatırlatıldı.

35 BİN KİŞİ SAF TUTTU

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli bir genci ağır şekilde darp ederek gözaltına aldığı belirtilen haberde, İsrail'in Müslümanları engelleme amacıyla getirdiği kısıtlamalara rağmen yatsı ve teravih namazları için 35 bin kişinin Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği hatırlatıldı.