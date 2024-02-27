Milli Savunma Bakanı Güler, İngiliz mevkidaşı Shapps ve Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüştü. Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu görüşmede İngiliz ordusunun Bakan Güler'i karşılama anlarına ilişkin görüntüler dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği İngiltere’de temaslarına başladı.

BAKAN GÜLER İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İngiltere Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İngiliz ordusunun Bakan Güleri karşıladığı anlara ilişkin görüntüler dikkat çekti.

Bakan Güler daha sonra İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü. Heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Bakan Güler ve Oramiral Radakin, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Güler, daha sonra Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.