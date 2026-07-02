Vantilatör veya klima lüksü olmayan yoksul kırsal bölgelerde sac evleri serinletmek amacıyla tasarlanan derme çatma sistem, evleri 5 derece soğuttuğu iddiasıyla internette viral oldu.

Kavurucu yaz sıcaklarının 45 dereceye kadar ulaştığı Bangladeş'te, elektrik şebekesinden yoksun köyler için geliştirilen ve pet şişelerle yapılan Eco-Cooler sistemi dünyanın odak noktası oldu.

Uzmanlar, sistemin gerçek bir klima alternatifi olmasa da plastik atıkları değerlendiren başarılı bir pasif havalandırma denemesi olduğunu söyledi.

Kesilmiş plastik şişelerden üretilen elektriksiz klima sistemi Eco-Cooler, son bilimsel testlerin ardından mercek altına alındı. İlk geliştirildiği dönemde oda sıcaklığını 5 derece düşürdüğü ileri sürülen sistemin, yapılan laboratuvar simülasyonlarında havayı en fazla 0,2 derece serinletebildiği ortaya çıktı.

SİSTEM PRİZ VEYA MOTOR OLMADAN NASIL ÇALIŞIYOR?

Söz konusu sistem herhangi bir motor, kompresör ya da elektrik bağlantısı gerektirmeden tamamen doğal rüzgar akımıyla çalışacak şekilde tasarlandı. Uygulamada, ortadan ikiye kesilmiş kullanılmış plastik PET şişeler, pencerelerin boyutuna göre delinmiş sert bir levha üzerine yerleştiriliyor. Şişelerin geniş ağız kısımları evin dışına bakarken, dar boyun kısımları ise iç mekana doğru yönlendiriliyor.

Tasarımcılar, dışarıdaki rüzgarın şişenin geniş kısmından girip dar boynundan geçerken bir basınç ve hız değişimi yaşadığını, bunun da içeriye serin hava üflenmesini sağladığını aktardı.

Söz konusu yöntem, insanın dudaklarını büzerek üflediğinde ağzından çıkan havanın normalden daha serin hissedilmesi prensibine benzetiliyor. Güneş altında adeta birer metal seraya dönen oluklu sac evler için tercih edilen yöntem, sıcağın etkisini hafifletmek adına düşük maliyetli bir çözüm olarak sunuluyor.