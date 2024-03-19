Mississippi'de ırkçı polis dehşeti: İzinsiz girdiler, saatlerce işkence ettiler

Eski Mississipi polis memuru Hunter Elward, iki siyahiye kendi evlerinde işkence etme suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcıların açıklamasına göre, Elward tamamı beyaz insanlardan oluşan ve kendilerine "Goon Squad" yani eşkıya çetesi adı veren 6 polis memurundan biri. Ayrıca Elward'ın hapis cezasına çarptırılacak ilk polis memuru olduğu belirtildi.

Olay 2023 yılında gerçekleşti. İzinsiz olarak evin içine giren bir grup polis memuru, evde bulunan iki siyahiyi dövdü, şok tabancasıyla şokladı ve cinsel saldırıya maruz bıraktı. Grubun iki siyahiden birinin ağzından vurduğu da ortaya çıktı. Grup ayrıca ağustos ayında, federal sivil haklara karşı yöneltilen suçları kabul etmişti.

ELWARD'LA BİRLİKTE 5 POLİS DAHA CEZA ALACAK

Goon Squad adlı grubun üyesi olan Christian Dedmon, Brett McAlpin, Jerffrey Middleton, Daniel Opydke ve Joshua Hartfield, Hunter Elward'ın yargılaması sonrası ceza alacak.

"KORKUNÇ VE AŞAĞILIK"

Salı günü ABD yerel basınında çıkan haber sonrası Bölge Hakimi Tom Lee Hunter Elward'ın suçlarına ilişkin, "korkunç ve aşağılık" ifadelerini kullandı. Elward, haklara karşı komplo, adaleti engelleme, kanuni haklardan yoksun bırakma, şiddet suçu, ateşli silah kullanma ve adaleti engellemeye yönelik komplo gibi suçlamalardan onlarca yıl hapis cezası ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

KENDİLERİNE İSİM VERMİŞLER

Savcılar, ırkçı grubun kendilerine, "Goon Squad" yani eşkıya çetesi adı verdiğini, ve memurların olay öncesinde Braxton kasabasında bir faaliyete cevap verdikleri olay esnasında da Michael Jenkins ve Eddie Parker'ın evine girdikleri öğrenildi.

ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Olay esnasında grubun Jenkins ve Parker'ı kelepçelediği, saatlerce dövüp şok tabancasıyla şok edildikleri ve ırkçı hakaretlere maruz kaldıkları belirtildi. Elward'ın Michael Jenkins'i ağzından vurarak öldürmeye çalıştığı fakat başarısız deneme sonucunda Jenkins'in dilini kesip çenesini kırdığı belirtildi.

ELWARD ÖZÜR DİLEDİ

Hunter Elward, çıkarıldığı mahkemede yaptıklarından dolayı Michael Jenkins'ten özür dilediği kaydedildi. Jenkins ve Parker'ın eski polis memurlarına en ağır cezaların verilmesi çağrısında bulunduğu öğrenildi.

Michael Jenkins Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bizim için çok zor oldu. En iyisini umut edip en kötüsüne hazırlanıyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

400 MİLYONLUK DAVA

Davada yargılanan altı memurun yapılan araştırmalar sonucunda en az dört olaya daha müdahil oldukları ortaya çıktı. Memurların şerifi Bryan Bailey, memurlarını gerektiği gibi eğitmediği iddiasıyla 400 milyon dolarlık ayrı bir davayla karşı karşıya.