Reuters’ın üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre Mücteba Hamaney'in yüzü tanınmaz hale gelecek şekilde ağır yaralandı.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in durumu üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Reuters’ın üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, 56 yaşındaki Hamaney, babasının ölümüne yol açan hava saldırısında ağır yaralandı ve yüzünde kalıcı deformasyonlar oluştu.

Mücteba Hamaney hakkında yeni iddia! "Yüzü tanınmaz halde, sadece o tarihte fotoğraf paylaşacak"

"YÜZÜ VE BACAKLARI TAHRİP OLDU"

28 Şubat’ta Tahran’daki liderlik konutuna düzenlenen ve Ayetullah Ali Hamaney’in ölümüyle sonuçlanan ABD-İsrail saldırısından Mücteba Hamaney’in de ağır yaralandığı öne sürülmeye devam ediyor. Reuters'a konuşan kaynaklar şunları dedi:

"Hamaney’in yüzün saldırılarda ciddi şekilde tahrip oldu, bacaklarından ağır yaralar aldı. ABD istihbarat kaynakları, Hamaney’in bir bacağını kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Yaralarına rağmen Hamaney’in zihinsel olarak formda, üst düzey toplantılara sesli konferans yoluyla katılıyor. Washington ile yürütülen müzakerelerde nihai kararları sadece o belirliyor.

MÜCTEBA HAMANEY NEREDE?

8 Mart’ta bu yana Mücteba Hamaney’e ait tek bir fotoğraf, video veya ses kaydı yayınlanmadı.

Sosyal medyada "Mücteba Nerede?" sloganlı boş sandalye görselleri paylaşılırken, hükümet destekçileri liderin güvenlik gerekçesiyle gizlendiğini söylemeye devam ediyor.

Yakın çevresinden sızan bilgilere göre, Hamaney’in fotoğraflarının ancak bir veya iki ay sonra, sağlığı elverdiğinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

