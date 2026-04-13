Yargı sisteminde her yıl uygulanan adli tatil dönemi, 2026 yılı için de merak edilen konular arasında. 2026 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek sorusunun cevabı araştırılırken bazı dava ve işlemlerin kesintisiz şekilde devam edeceği de belirtiliyor.

Hakim, savcı ve adliye personelinin izin kullanabildiği adli tatil döneminin 2026 yılında hangi günlere denk geldiği konusu gündemde yer buldu.

2026 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Adli tatilde görülen davalar

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye’de yargı takvimine göre belirlenen adli tatil süreci 2026 yılında da aynı tarihlerde uygulanacak. Bu sene adli tatil 20 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2026’da sona erecek. Tatilin ardından 1 Eylül itibarıyla yeni adli yıl başlayacak ve mahkemeler normal çalışma düzenine dönecek.

2026 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Adli tatilde görülen davalar

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR NELER?

Adliyelerin tatil olduğu dönemde adli tatile tabi olmayan davalar (ivedi ve önemli işler) görülecektir. Bunlar HMK Mad 103. Maddesinde belirtilmiştir.

İhtiyadi haciz

İhtiyadi Tedbir

Delil Tespiti

Nafaka

Velayet

Vesayet

Nüfus kaydının düzeltilmesi

İş davaları

Ticari evraka ilişkin bazı önemli işlemler (defterlerin tasdiklenmesi vb.)

Keşif

Tahkim

Çekişmesiz yargı işleri

İvedi işler

İflas,konkordato, sermaye şirketleri, kooperatif yapılandırma işleri

Haberle İlgili Daha Fazlası