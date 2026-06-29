İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Bender Teng çamur volkanı, muson rüzgarlarının etkisiyle yeniden hareketlendi. Volkandan lav yerine çamur püskürürken, her yer çamurla kaplandı.

İran'da nadir görülen doğa olaylarından biri yaşandı. Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde bulunan Bender Teng çamur volkanı yeniden faaliyete geçti.

LAV DEĞİL ÇAMUR ÇIKIYOR

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, çamur volkanındaki hareketlilik muson rüzgarlarının etkisiyle başladı. Klasik volkanlardan farklı olarak lav püskürtmeyen Bender Teng'den yoğun şekilde çamur çıkışı gerçekleşti. Püsküren çamur, çevredeki alanların kaplanmasına neden oldu.

Bölgede yaşanan doğa olayı nadir görülmesi nedeniyle dikkat çekerken, aynı zamanda doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip.

ÇAMUR VOLKANI NASIL OLUŞUR?

Çamur volkanları, yer altındaki gazların ve mineralli sıvıların basınçla yüzeye çıkması sonucu meydana gelen doğal oluşumlar olarak biliniyor.

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