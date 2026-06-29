Nadir görülen doğa olayı! Volkandan lav yerine çamur fışkırdı
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Bender Teng çamur volkanı, muson rüzgarlarının etkisiyle yeniden hareketlendi. Volkandan lav yerine çamur püskürürken, her yer çamurla kaplandı.
- Klasik volkanlardan farklı olarak lav değil, yoğun çamur püskürten volkan, çevredeki alanların kaplanmasına neden oldu.
- Bu doğa olayı nadir görülmesiyle dikkat çekiyor ve doğa turizmi açısından potansiyel taşıyor.
- Çamur volkanları, yer altındaki gazların ve mineralli sıvıların basınçla yüzeye çıkması sonucu oluşuyor.
İran'da nadir görülen doğa olaylarından biri yaşandı. Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde bulunan Bender Teng çamur volkanı yeniden faaliyete geçti.
LAV DEĞİL ÇAMUR ÇIKIYOR
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, çamur volkanındaki hareketlilik muson rüzgarlarının etkisiyle başladı. Klasik volkanlardan farklı olarak lav püskürtmeyen Bender Teng'den yoğun şekilde çamur çıkışı gerçekleşti. Püsküren çamur, çevredeki alanların kaplanmasına neden oldu.
Bölgede yaşanan doğa olayı nadir görülmesi nedeniyle dikkat çekerken, aynı zamanda doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip.
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ÇAMUR VOLKANI NASIL OLUŞUR?
Çamur volkanları, yer altındaki gazların ve mineralli sıvıların basınçla yüzeye çıkması sonucu meydana gelen doğal oluşumlar olarak biliniyor.