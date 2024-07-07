Netanyahu ateşkes için şartını açıkladı: "Gazze'ye saldırma hakkımız güvence altına alınmalı"

Gazze'de yeniden yeşeren ateşkes umutları, Netanyahu'nun açıklamalarıyla sona erdi. Netanyahu ateşkesi kabul etmesinin tek şartının, "yeniden saldırma hakkının güvence altına alınması" olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden'in Haziran ayında duyurduğu 3 aşamalı ateşkes planıyla İsrail'in aylardır katliam yaptığı Gazze'de ateşkes umutları yeniden yeşermişti. Hamas, ABD'nin teklifini kabul ederken, Mossad, arabuluculara İsrail'in anlaşmayı onaylayacağı konusunda iyimser olduğunu aktarmıştı. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı skandal açıklamalar umutları yeniden kararttı.

GAZZE'YE SALDIRMA HAKKIMIZ GÜVENCE ALTINA ALINMALI

Hamas ve İsrail arasında, Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiği aktarılırken İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde varılacak herhangi bir ateşkes anlaşması için birinci talep olarak, "savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkını güvence altına alması gerektiğini" şartını duyurdu.

GAZZE'YE GERİ DÖNÜŞ YOK

Ayrıca Mısır'dan Gazze'ye "silah kaçırılmasına" ve binlerce silahlı Hamas mensubunun Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Olası bir anlaşmada, Gazze'den serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısının en yüksek rakama çıkartılmasının sağlanması istendi.

Açıklamada, İsrail'in kabul ettiği ve ABD Başkanı Joe Biden'ın memnuniyetle karşıladığı planın, İsrail'in "savaştaki hedeflerini gölgelemeyeceği" belirtildi.