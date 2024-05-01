Netanyahu'dan UCM'nin tutuklama ihtimaline karşı "lobi" hamlesi

Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanacağı söylenen İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin ailelerinden UCM'ye karşı kendisi için lobi yapmalarını istedi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana binlere Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM'nin İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararını engellemek için hamle üstüne hamle yapıyor. ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım isteyen Netanyahu bu kez İsrailli esirlerin ailelerinden UCM'ye karşı "kendisi için lobi yapmalarını" istedi.

NETANYAHU ONLARDAN YARDIM İSTEDİ

İsrail merkezli N12 televizyonun yaptığı haberde, UCM'nin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik muhtemel tutuklama kararını engellemek için İsrailli esirlerin ailelerinden yardım istendiği belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu ile temasa geçtiği, esirlerin ailelerinden UCM ile bağlantılarını kendisi ve diğer İsrailli yetkililere karşı olası bir kararın çıkmasını engellemek amacıyla kullanmalarını istediği aktarıldı.

UCM İLE "DOSTÇA" İLİŞKİLERİ KULLANACAK

Şubat ayında 100'e yakın İsrailli esirin yakınının Lahey'e gittiğine işaret edilen haberde, İsrailli esirlerin ailelerinin o tarihten bu yana UCM Başsavcısı Karim Khan'la "dostça" ilişkiler tesis ettiği vurgulandı.

Haberde, Netanyahu’nun Başsavcı Khan ile aileler arasındaki sözde "dostane ilişkiden" haberdar olduktan sonra Forum yöneticilerinden olası tutuklama kararı verme planından vazgeçmesi için Khan'ı ikna etmeleri yönünde ricada bulunduğu belirtildi.

İSRAİLLİLERİN "İSTİFA" PROTESTOSU SÜRÜYOR

Öte yandan İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere gerçekleştirilen gösterilerde 'Netanyahu' istifa sloganları atılıyor.