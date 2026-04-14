İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yargılandığı yolsuzluk davalarında mahkeme, "güvenlik ve siyasi sebepler" gerekçesiyle duruşmaları bir hafta erteleme kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davalarındaki duruşmaları bir hafta ertelendi. Haaretz gazetesinin haberine göre, mahkeme, Netanyahu’nun “son dönemde İsrail’de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen olaylarla ilgili güvenlik ve siyasi sebepleri” gerekçe göstererek yolsuzluk davalarındaki duruşmaların iki hafta süreyle ertelenmesi talebini şartlı kabul etti.

Bu hafta görülecek duruşmaları erteleme kararı alan mahkeme, gelecek hafta yapılacak duruşmalar için daha sonra tekrar başvuruda bulunulmasını istedi.

Mahkeme cevabında, “ayrıntılı olarak açıklanan şartları göz önünde bulundurarak ve başka seçeneği olmadığı için” Netanyahu’nun talebini kabul ettiğini duyurdu.

Netanyahu'nun duruşması 1 hafta ertelendi: Altı yıldır yargılanıyor!

İsrail Başbakanı, “1000”, “2000” ve “4000” dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında “rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık altı yıldır yargılandığı davalardan aff ı için Cumhurbaşkanı Herzog’a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

