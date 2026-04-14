Netanyahu'nun duruşması 1 hafta ertelendi: Altı yıldır yargılanıyor!
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yargılandığı yolsuzluk davalarında mahkeme, "güvenlik ve siyasi sebepler" gerekçesiyle duruşmaları bir hafta erteleme kararı aldı.
- Mahkeme, Netanyahu'nun güvenlik ve siyasi sebepleri gerekçe göstererek yaptığı iki haftalık erteleme talebini şartlı kabul etti.
- Bu hafta görülecek duruşmalar ertelenirken, gelecek hafta için tekrar başvuruda bulunulması istendi.
- Netanyahu, 'rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında yargılanıyor.
- Netanyahu, yaklaşık altı yıldır süren davalardan affı için Cumhurbaşkanı Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davalarındaki duruşmaları bir hafta ertelendi. Haaretz gazetesinin haberine göre, mahkeme, Netanyahu’nun “son dönemde İsrail’de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen olaylarla ilgili güvenlik ve siyasi sebepleri” gerekçe göstererek yolsuzluk davalarındaki duruşmaların iki hafta süreyle ertelenmesi talebini şartlı kabul etti.
Bu hafta görülecek duruşmaları erteleme kararı alan mahkeme, gelecek hafta yapılacak duruşmalar için daha sonra tekrar başvuruda bulunulmasını istedi.
Mahkeme cevabında, “ayrıntılı olarak açıklanan şartları göz önünde bulundurarak ve başka seçeneği olmadığı için” Netanyahu’nun talebini kabul ettiğini duyurdu.
İsrail Başbakanı, “1000”, “2000” ve “4000” dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında “rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılanıyor.
Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık altı yıldır yargılandığı davalardan aff ı için Cumhurbaşkanı Herzog’a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.