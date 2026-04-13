Binyamin Netanyahu ve Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine Türkiye’den sert tepki geldi. Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, açıklamaları “kara propaganda” olarak değerlendirdi.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin sözlerine Türkiye’den peş peşe tepkiler yağdı. İsrail yönetiminden gelen iftira niteliğindeki sözleri gazetemize değerlendiren Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, “Aslında o kadar boş bir iftira atıyor ki cevap vermeye bile gerek yok” dedi.

İspanya’nın İsrail için, ‘Biz Gazze'de İsrail'e soykırımcı derken size iftirada bulunmuyoruz, sizi tanımlıyoruz’ dediğini hatırlatan Erkiner, şunları kaydetti: “Bu çok kuvvetli bir cümleydi. Apaçık bir şekilde ‘siz soykırımcı tanımını dolduruyorsunuz’ dediler. Bu tespiti İspanya’dan önce de Türkiye yapmıştı. Demek ki bu tanımlamaların çok ağır biçimde altında kaldılar. Türkiye’nin İsrail’e yönelik tanımlamaları karşısında kara propaganda yapmaya başladılar ve söylem saldırısı yönelttiler. Türkiye’yi katliamcı olarak göstermeye çalışıyorlar. Etnik, bölücü ve ayrılıkçı terörün Türkiye'ye saldırmasını, Türkiye'nin bu terörle uğraşıyor olmasını, başının belada olmasını ve bu istikamette zayıflamasını ve güçlük yaşamasını temenni ediyorlar.”

BU SÖYLEM KİMİN İŞİNE YARAR?

Türkiye'ye yönelik etnik, bölücü terör saldırılarının arkasında İsrail zihniyetinin bulunduğunu belirten Erkiner, Türkiye’nin zayıflayarak dünyada sözünün bir ağırlığının olmamasının istendiğini kaydetti. Bu tarz söylemlerden ders çıkarılarak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Erkiner, Türkiye’de terörün olmasının, çatışma yaşanmasının kimin işine yaradığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin yürüttüğü sürecin provoke ve sabote edilmeye, kışkırtılmaya çalışılacağını söyleyen Erkiner, şu tespitlerde bulundu:

“Bunu söyleyenler, yapmaya da çalışacaklardır. 2023'den beri savaşla var olmaya çalışıyor. Önce, yolsuzlukları kendi ülkesinde yakasına yapıştı. Hukuku alaşağı edebilmek için ülkesini savaşa soktu. Sonra ‘Ben İsrail için savaşırken, bu yargılamalar benim ve İsrail'in düşmanlarının işine yarayacak’ diyerek hiçbir zaman elini tetikten çekmedi. ABD’lilerin İsrail analizlerinde bile İsrail ‘umutsuz vaka’ olarak görülüyor. Siyonist saldırganlık ve soykırımcı zihniyet o kadar sirayet etti ki, tabiri caizse gözlerini kan bürümüş şekilde saldırıyorlar. Netanyahu, ABD, ‘İran'la ateşkes yapacağım, Hürmüz’ü açacağım, nükleer silah sahibi olmaması için bir noktada anlaşacağım’ dediğinde bile kuduruyor.”

‘BİZE KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ’ DERKEN...

İsrail’in Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılandığını, Netanyahu’nun ise Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM), tutuklama kararı ile karşı karşıya olduğunu anlatan Erkiner, hukukun üstünlüğünün İsrail’de bir anlamı bulunmadığı için zavallıca davrandıklarını ifade etti.

Netanyahu ve hükümetinin UCM’e ve yargıçlara yönelik saldırılarda bulunduğunu hatırlatan Erkiner, “Türkiye'ye ve İspanya'ya ve böyle birkaç devlete daha saldırmaların arkasında en önemli sebep; ‘Biz aleyhimize olan hukuki mekanizmaları sabote edebiliyoruz, durdurabiliyoruz. Adalet Divanı karar alıyor, takmıyoruz, uygulamıyoruz. UCM, karar alıyor, burunlarından getirtip görevlerinden istifa ettiriyoruz. Nasıl olsa bizi tutup da oralarda kimse yargılayamaz. Biz bu güce sahibiz’ mesajı vermek istemeleri. O zaman da karşılarına Türkiye ve İspanya gibi devletler çıkıyor. O zaman işte başlıyorlar iftiralara. Terörün, bölücülüğün kim tarafından arzu edildiği çok net bir şekilde ortada. Türkiye ile İran savaşsın istediler, Türkiye, atılan balistik füzelere reaksiyon göstermedi? Türkiye, İran'la bir çatışmaya girse İsrail memnun olacak” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası