Netanyahu’nun vekilinden Hizbullah’a tehdit: Tam kapsamlı savaş her an çıkabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Likud partisinden milletvekili Nissim Vaturi, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın tam kapsamlı bir savaşa ‘birkaç gün içinde’ dönüşebileceğini söyledi.

İsrail’in KAN televizyonuna konuşan ve savaş için tavsiyelerde bulundu Vaturi “Beş günlük önleyici hava bombardımanı ve ardından kara harekâtı yapılmalı” dedi.

Netanyahu’nun da kendisiyle aynı görüşleri paylaştığını ileri süren vekil, skandal sözlere imza attı ve “Dahiyeh Gazze gibi olacak, başka yolu yok” ifadesini kullandı.

Eski savaş üyesi olan İsrailli Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz da İsrail ordusunun Gazze’de belli bir noktaya geldiğini ve ordunun artık kuzey sınırına “yoğunlaşması gerektiğini” söyledi.

ABD’nin başşehri Washington DC’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Gant “Kuzeyin zamanı geldi ve aslında bence bunun için geç kaldık” ifadelerini kullandı. Gantz, İsrail ordusunun mevcut tabloda Gazze Şeridi’nde istediği her şeyi yapabildiğini ve artık kuzeye gitmeleri gerektiğini söyleyen Gantz “Gerekirse Lübnan devletini vurabilecek yeteneğe sahibiz” diyerek İran ile vekillerini hedef olarak gösterdi.

Halihazırda hem Lübnan hem de İsrail sınırında çatışmalar sebebiyle onlarca kasaba ve köy boşaltılmış halde. İsrail’in hava saldırılarında Hizbullah 400’den fazla savaşçısını kaybetti, Lübnan’da aralarında çocuklar, kadınlar ve gazetecilerin de olduğu 100’den fazla sivil can verdi. İsrail tarafında ise bir generalin de bulunduğu 20 kadar asker Hizbullah saldırılarında öldürüldü.