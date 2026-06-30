Geçen yıl Netflix'i 11 milyon dolar (yaklaşık 513 milyon 261 bin TL) dolandırmaktan suçlu bulunan bir Hollywood yönetmeni, iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de federal mahkeme, Netflix'i yaklaşık 11 milyon dolar (yaklaşık 513 milyon 261 bin TL) dolandırmaktan suçlu bulunan Hollywood yönetmeni Carl Erik Rinsch'e iki buçuk yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Rinsch hakkında üç yıl denetimli serbestlik, 11 milyon dolar müsadere ve 700 dolar para cezası kararı aldı.

YAPIM FONUNU KİŞİSEL HARCAMALARINDA KULLANMIŞ

2013 yapımı 47 Ronin filmiyle tanınan 48 yaşındaki Rinsch'in, Netflix'in tamamlanmamış bilim kurgu dizisi için gönderdiği yapım fonlarını amacı dışında kullandığı tespit edildi.

Savcılara göre Netflix, başlangıçta White Horse adıyla geliştirilen dizi için yönetmene toplam yaklaşık 55 milyon dolar sağladı. Bunun 11 milyon dolarlık kısmı yapımın tamamlanması için ayrılmıştı.

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İddianameye göre Rinsch, bu parayı kişisel hesabına aktararak yatırım yaptı. İlk etapta yaptığı işlemlerde milyonlarca dolar zarar eden yönetmen, daha sonra kripto para yatırımlarından elde ettiği kazançları lüks marka otomobiller, yüz binlerce dolarlık lüks mobilyalar ve diğer pahalı harcamalar için kullandı.

New York'ta görülen davada Netflix yöneticileri tanık olarak ifade verdi. Şirket yetkilileri, Rinsch ile yalnızca dizinin ilk sezonu için anlaşma yapıldığını ve projenin hiçbir zaman tamamlanamadığını belirtti. Duruşmada ifade veren Rinsch ise olayın bir yanlış anlamadan kaynaklandığını, söz konusu fonun pandemi döneminde yapımın devamını sağlamak amacıyla verildiğini düşündüğünü savundu.

Mahkemede son sözünü söyleyen Rinsch, suçlarından dolayı özür dileyerek sorumluluğunu kabul etti.

Kararın ardından açıklama yapan ABD Başsavcısı Jay Clayton, "Bugünkü karar caydırıcı bir mesaj veriyor: Sahtekarlığa müsamaha gösterilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, New York Times'ın haberine göre yönetmenin yakın çevresi, Netflix anlaşmasının ardından giderek daha dengesiz davranışlar sergilemeye başladığını öne sürmüştü.

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