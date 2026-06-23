Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısının 1048'e, can kaybının ise 267'ye yükseldiğini açıkladı. Uzmanlar, salgına neden olan nadir virüs varyantı için onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etkisini artıran Ebola salgınına ilişkin son verileri paylaştı. DSÖ Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, ülkede doğrulanan Ebola vaka sayısının 1048'e yükseldiğini, bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını açıkladı.

YAYILMAYI SÜRDÜRÜYOR

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahamud, söz konusu rakamların KDC'de bir Ebola salgınının ilk ayında kaydedilen en yüksek doğrulanmış vaka sayısı olduğunu vurguladı. Salgının yayılmayı sürdürdüğünü belirten Mahamud, sağlık ekiplerinin müdahale kapasitesini artırmak için çalışmalarını hızlandırdığını ifade etti.

Yetkililer, son iki haftada 19 sağlık merkezindeki yatak kapasitesinin 500'ün üzerine çıkarıldığını bildirirken, yerel sağlık çalışanlarının da vaka takibi ve gözetim faaliyetlerini yoğunlaştırdığı aktarıldı. Mahamud, halkın Ebola konusunda daha bilinçli hale geldiğini ve korunma yöntemlerine yönelik talebin arttığını söyledi.

15 MAYIS'TA 'SALGIN' İLAN EDİLMİŞTİ

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde görülen şüpheli vakalar ve ölümlerin ardından 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmiş, DSÖ ise iki gün sonra uluslararası halk sağlığı acil durumu kararı almıştı.

Sağlık otoritelerine göre mevcut salgın, nadir görülen "Bundibugyo" türü Ebola virüsünden kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmamasının mücadeleyi daha da zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

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