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    Organlarını çaldı, cenazeleri teslim etti! İsrail'in zalimliği bir kez daha gün yüzüne çıktı

    Cenazeleri teslim edilen 80 Filistinliden bazılarının kornea, karaciğer, böbrek ve kalp gibi organlarının eksik olduğu belirlendi.

    Organlarını çaldı, cenazeleri teslim etti! İsrail&#039;in zalimliği bir kez daha gün yüzüne çıktı
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail ordusu, Gazze’deki kara saldırılarında öldürüp, naaşlarını alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini teslim etti.

    Gazze’deki Sağlık Bakanlığı görevlileri, cenazeleri Gazze Şeridi’nin güneydoğusundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan aldı. Gazze’deki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinin Müdürü Mervan el-Hams “Onlarca şehidin naaşı bir konteyner içinde geldi. Naaşların bir kısmı tam, bazılarının sadece uzuvları vardı. Bazı cesetler ise çürümüştü” dedi. Hams, cesetlerin yoğun nüfuslu bir bölgede konteynerden çıkarılması durumunda, salgına sebep olabilecek güçlü bir koku yaydığını da vurguladı.

    GAZETEMİZ BİR AY ÖNCE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

    Gazze’deki hükûmetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada “Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir” denildi. Açıklamada “İşgal, soykırım savaşı sırasında bu suçu (cenazelerin alıkonulması) defalarca tekrarladı. Daha önce de Cibaliya’da bazı mezarlarda nebbaşlık yaparak bazı şehitlerin naaşlarını çalmışlardı” ifadesi kullanıldı. İsrail’in organ hırsızlığı yaptığını gazetemiz, bir ay önce manşetten duyurmuştu. Bunun ardından da Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in organ hırsızlığı konusunda endişeleri olduğunu açıklamıştı. İsrail güçlerinin Gazze’deki hastanelerden düzinelerce cesede el koyduğu belgelenmişti. Tıp uzmanlarının, koklea ve korneaların yanı sıra karaciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organların da eksik olduğunu tespit ettiği ve bunun potansiyel organ hırsızlığının delili olduğu bildirildi.

    KİMLİKLERİ BELİRLENEMEDİ

    İsrail’in işlediği suç Sağlık ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla kayıt altına alındı. Kimlikleri belirlenemeyen naaşlar, Gazze’nin güneyindeki Refah şehrinde bulunan Tell es-Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

    Organlarını çaldı, cenazeleri teslim etti! İsrail'in zalimliği bir kez daha gün yüzüne çıktı
    22 Kasım tarihli manşetimizde böyle duyurmuştuk.

    DÜNYA NEDEN SESSİZ?

    Gazze’deki hükûmet İsrail’in onlarca cenazeyi daha elinde tuttuğunu belirterek “Bu konuyu araştırmak için bağımsız uluslararası bir komite kurulmalı. İsrail’in işlediği bu gibi vahşi suçlara uluslararası örgütler neden sessiz” diye  tepki gösterdi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IsrailOrganFilistinGazze
    Haberler > Dünya > Organlarını çaldı, cenazeleri teslim etti! İsrail'in zalimliği bir kez daha gün yüzüne çıktı
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