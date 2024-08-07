Orta Doğu'dan tahliye hazırlığı! Almanya askeri kargo uçaklarını hazırladı

İsmail Heniyye suikastı ile başlayan gerilim tırmanıyor. ABD, Rusya ve Çin’in ikna çabalarına rağmen İran, İsrail’i kesinlikle vuracağını açıkladı. İsrail “Her şeye hazırız” derken, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke, vatandaşlarını bölgeden tahliye etme hazırlıklarına başladı.

İsrail’in, İran ve Lübnan’daki son saldırıları, savaşın bölgede yayılma riskini artırırken birçok ülke savaş hazırlığına başladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu’da tırmanmaya devam eden gerilimin bölgeyi “bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine getirdiğini” bildirdi.

Borrell “Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz. Önümüzdeki yol büyük ölçüde uzlaşmaya dayanmaktadır” ifadesini kullandı. Bunun gerçekleşmesi için Gazze’de derhâl ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Borrell, gerilimin düşürülmesine engel olan herkesin sorumlu tutulacağının altını çizdi.

ALMANYA FİLOYU HAZIR TUTUYOR

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) ise Orta Doğu’daki Almanların tahliye edilmesi için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri bölgede 2 binden fazla olduğu varsayılan vatandaşları için A400M tipi askerî kargo uçağı filosunu ve mürettebatı birkaç gündür muhtemel tahliye adına hazır tutuyor.

30’dan fazla ülke Orta Doğu’daki vatandaşlarına “Bölgeyi terk edin” çağrısı yaparken, birçok hava yolu şirketi ise uçuşlarını askıya almıştı. Önceki gün de İngiltere, Beyrut Büyükelçiliğinde çalışan diplomatların ailelerinin ülkeden çıkarıldığını duyurmuştu.

IRAK’TA ABD ÜSSÜNE SALDIRI

Bölgedeki gerilimin arttığı ülkelerden birisi de Irak oldu. ABD’nin Irak’ta bulunan Ayn el-Esed Askerî Hava Üssüne füze saldırısı düzenlendi. Katyuşa füzeleriyle yapılan saldırıda beş Amerikalı asker yaralandı. Saldırı sonrası ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine saldırmaya devam ediyor. Yapılan son saldırıda dört kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.