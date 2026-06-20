Rusya’da garaj çatısından düşen küçük bir kızın boynuna 15 santimetrelik ağaç dalı saplandı. Nefes borusunu ve ana damarları kıl payı ıskalayan tahta parçası doktorların yaptığı kritik operasyonla çıkarılırken, küçük kız hayata tutundu.

Rusya'nın Rostov kentinde bir kız çocuğu, oyun oynarken dengesini kaybederek garaj çatısından düştü. Bu sırada kırılan bir ağaç dalının boynuna saplanması sonucu ağır yaralandı. Nefes borusu, yemek borusu ve ana damarları kıl payı ıskalayan tahta parçasına rağmen çocuk, doktorların başarılı operasyonuyla hayata tutundu.

BOYNUNU DELİP GEÇTİ

Yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki ağaç parçası, çocuğun boynunu arkadan öne doğru deldi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk, Bölgesel Çocuk Klinik Hastanesi’nde acil ameliyata alındı.

Oyun oynarken düşünce felaketi yaşadı! 15 santimetrelik ağaç dalı boynunu delip geçti

Operasyonu gerçekleştiren cerrah Anton Shtarev, yabancı cismin hayati organlara çok yakın olduğunu belirterek müdahalenin son derece hassas bir şekilde yapıldığını söyledi. Doktorlar, dalı çevredeki organlara zarar vermeden çıkarmayı başardı.

Shtarev, ameliyatın zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, erken müdahale sayesinde enfeksiyon ve iltihaplanma gelişmediğini, iyileşme sürecinin de sorunsuz ilerlediğini ifade etti.

Hastane yetkilileri, operasyonun büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini belirterek cerrahların çalışmasını 'kuyumcu hassasiyeti' olarak tanımladı. Küçük kızın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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