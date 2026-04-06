Pakistan hükümeti, İran’da devam eden savaşın enerji tedarikinde oluşturduğu kriz nedeniyle yeni tasarruf önlemleri aldı. Alınan karara göre, ülke genelindeki marketler, AVM’ler ve düğün salonları saat 20.00’de kapanacak.

ECZANELER MUAF TUTULDU

Fırınlar ve restoranlar ise 22.00’ye kadar faaliyet gösterebilecek. Eczaneler bu uygulamadan muaf tutulurken, kapanma saatlerine uymayan işletmelere cezai yaptırım uygulanacağı bildirildi.

KAPSAMLI PLAN DEVREDE

Tasarruf önlemleri yalnızca işletmelerle sınırlı kalmadı. Hükümet, haftada dört gün çalışma, yakıt ödeneğinde kesinti ve tüm kamu kurumlarında harcamaların yüzde 20 azaltılması gibi kapsamlı bir planı devreye aldı. Yetkililer, bu önlemlerin enerji krizini hafifletmeyi ve kamu kaynaklarını korumayı amaçladığını belirtti.

