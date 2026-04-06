Pakistan'da enerji krizi! Market ve AVM’ler için kritik karar
İran’daki savaşın etkisi Pakistan’a ulaştı. Marketler ve AVM’ler enerji tasarrufu gerekçesiyle saat 20.00’de kapanacak. Fırın ve restoranlar 22.00’ye kadar açık kalabilecek, eczaneler ise uygulamadan muaf tutuldu.
- Ülke genelindeki marketler, AVM'ler ve düğün salonları saat 20.00'de kapanacak.
- Fırınlar ve restoranlar 22.00'ye kadar faaliyet gösterebilecek.
- Eczaneler bu uygulamadan muaf tutulacak.
- Haftada dört gün çalışma, yakıt ödeneğinde kesinti ve kamu kurumlarında harcamaların yüzde 20 azaltılması gibi kapsamlı bir plan devreye alındı.
- Bu önlemler enerji krizini hafifletmeyi ve kamu kaynaklarını korumayı amaçlıyor.
Pakistan hükümeti, İran’da devam eden savaşın enerji tedarikinde oluşturduğu kriz nedeniyle yeni tasarruf önlemleri aldı. Alınan karara göre, ülke genelindeki marketler, AVM’ler ve düğün salonları saat 20.00’de kapanacak.
ECZANELER MUAF TUTULDU
Fırınlar ve restoranlar ise 22.00’ye kadar faaliyet gösterebilecek. Eczaneler bu uygulamadan muaf tutulurken, kapanma saatlerine uymayan işletmelere cezai yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Kamu çalışanlarına cuma günü zorunlu uzaktan çalışma modeli! Endonezya'dan enerji krizine karşı adım
KAPSAMLI PLAN DEVREDE
Tasarruf önlemleri yalnızca işletmelerle sınırlı kalmadı. Hükümet, haftada dört gün çalışma, yakıt ödeneğinde kesinti ve tüm kamu kurumlarında harcamaların yüzde 20 azaltılması gibi kapsamlı bir planı devreye aldı. Yetkililer, bu önlemlerin enerji krizini hafifletmeyi ve kamu kaynaklarını korumayı amaçladığını belirtti.