Pakistan'da peş peşe kazalar! 24 kişi öldü
Pakistan'ın Pencab ve Belucistan eyaletlerinde yaşanan trafik kazalarında 24 kişi öldü 45 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Pencab ve Belucistan eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında toplam 24 kişi hayatını kaybetti ve 45 kişi yaralandı.
- Pencap eyaletinde bir kamyon yoğun sis nedeniyle kanala düştü.
- Kazada 14 kişi öldü ve 9 kişi yaralandı.
- Belucistan eyaletinde, Makran'da otoyolda hız yapan bir otobüs devrildi.
- Kazada en az 10 kişi öldü ve 36 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Pencab ve Belucistan eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında toplam 24 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilileri, Pencap eyaletindeki Sargodha şehrinde yolcu taşıyan bir kamyonun yoğun sis nedeniyle kanala düştüğünü açıkladı.
Kazada 14 kişinin öldüğünü teyit eden yetkililer, 9 kişinin yaralandığını söyledi.
Polis yetkilisi Aslam Bangulzai ise Belucistan eyaletinin kıyı bölgesi Makran'da otoyolda hız yapan bir yolcu otobüsünün devrildiğini belirtti.
Bangulzai, kazada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 36 kişinin yaralandığını ifade etti.
