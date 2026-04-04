Pakistan’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 68’e yükseldi. Yetkililer, yeni yağışlar nedeniyle riskin devam ettiğini açıkladı.

Pakistan genelinde 25 Mart’tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, büyük felakete yol açtı. Seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68’e yükselirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

ACI BİLANÇO ARTIYOR

En ağır kayıpların yaşandığı Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde, Peşaver kentinde son 24 saatte 15 kişi öldü. Eyalette toplam can kaybının 30’a, yaralı sayısının ise 85’e ulaştığı bildirildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde de bilanço ağırlaştı. Karaçi’de 27, Belucistan eyaletinde 9 ve Pencap eyaletinde 2 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

BUZUL GÖLLERİ TAŞABİLİR

Öte yandan yetkililer, dağlık bölgelerde bulunan buzul göllerinin taşma riskine karşı beş farklı bölgede alarm durumuna geçildiğini duyurdu. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, önümüzdeki 24 saat içinde Pencap, Sindh, Belucistan ve Khyber Pakhtunkhwa’nın bazı kesimlerinde yoğun yağış, gök gürültülü fırtına ve şiddetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Ayrıca Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği ifade edildi.

