Parfüm yasağı şok etti! O kokuyu sürünce mağaza kapısından döndürüyorlar
Almanya’da eşi benzeri görülmemiş bir yasak gündemde geldi. Neuss kentindeki bir içecek mağazası, belirli bir parfümü kullanan müşterileri kapıdan içeri bile almıyor. Üstelik yasak, mağaza girişine asılan açık bir uyarı tabelasıyla duyuruldu. 215 euroluk lüks parfümü sürenler mağaza çalışanlarının alerji gerekçesiyle geri çevriliyor.
Almanya’nın Neuss kentinde, Getränke Hoffmann adlı içecek mağazası belirli bir parfümü kullanan müşterilere kapılarını kapattı.
TABELADA AÇIK UYARI
Mağaza girişine asılan tabelada şu ifadeler yer aldı:
"Değerli müşterilerimiz! Eğer Tiziana Terenzi Kirke veya benzeri bir parfüm kullanıyorsanız, lütfen mağazaya girmeyiniz. Size kapıda hizmet vermekten mutluluk duyarız. Ancak yoğun müşteri şikayetleri ve personel alerjileri nedeniyle farklı bir çözüm üretemiyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
TEPKİLER BÜYÜDÜ
Karar, sosyal medyada ve mağazanın internet sitesinde eleştirilerin hedefi oldu. Bazı kullanıcılar yasağın “terbiyesizlik” ve “ayrımcılık sınırında” olduğunu savundu.
ŞİRKET BİLE HABERSİZMİŞ
Tartışmaların büyümesi üzerine tabela aniden kaldırıldı. Getränke Hoffmann sözcüsü, olayın şirket politikası olmadığını belirterek, “Bu, belirli bir çalışanın kendi inisiyatifiyle aldığı bir karar. Elbette şirketin çıkarlarına uygun değil ve onayımız yoktu” dedi.
Tartışmalara konu olan Tiziana Terenzi Kirke parfümü, piyasada 100 mililitresi 215 euroya satılan lüks bir ürün. Ürün açıklamasına göre parfüm, çarkıfelek meyvesi, şeftali ve armut notalarıyla açılıyor, ardından vadi zambağının ışıltısını ortaya çıkarıyor.