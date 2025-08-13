Parfüm yasağı şok etti! O kokuyu sürünce mağaza kapısından döndürüyorlar

Almanya’nın Neuss kentinde, Getränke Hoffmann adlı içecek mağazası belirli bir parfümü kullanan müşterilere kapılarını kapattı.

TABELADA AÇIK UYARI

Mağaza girişine asılan tabelada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli müşterilerimiz! Eğer Tiziana Terenzi Kirke veya benzeri bir parfüm kullanıyorsanız, lütfen mağazaya girmeyiniz. Size kapıda hizmet vermekten mutluluk duyarız. Ancak yoğun müşteri şikayetleri ve personel alerjileri nedeniyle farklı bir çözüm üretemiyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Bu kokuyu süren mağazaya alınmıyor!

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Karar, sosyal medyada ve mağazanın internet sitesinde eleştirilerin hedefi oldu. Bazı kullanıcılar yasağın “terbiyesizlik” ve “ayrımcılık sınırında” olduğunu savundu.

İlgili Haber Kitaptan çıkan parfümle dünyayı fethetti! Avon, doğrudan satışla başladı, mağaza ve online ile büyüyor

ŞİRKET BİLE HABERSİZMİŞ

Tartışmaların büyümesi üzerine tabela aniden kaldırıldı. Getränke Hoffmann sözcüsü, olayın şirket politikası olmadığını belirterek, “Bu, belirli bir çalışanın kendi inisiyatifiyle aldığı bir karar. Elbette şirketin çıkarlarına uygun değil ve onayımız yoktu” dedi.

Tartışmalara konu olan Tiziana Terenzi Kirke parfümü, piyasada 100 mililitresi 215 euroya satılan lüks bir ürün. Ürün açıklamasına göre parfüm, çarkıfelek meyvesi, şeftali ve armut notalarıyla açılıyor, ardından vadi zambağının ışıltısını ortaya çıkarıyor.