Avrupa ve Çin arasında ipler tamamen gerildi. Rusya’ya destek verdiği iddia edilen Çinli şirketleri ilk kez kara listeye alması Pekin’i ayağa kaldırdı.

Çin ve Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkiler, Brüksel'in Rusya'ya yönelik hazırladığı 20. yaptırım paketine Çinli şirketleri de dahil etmesiyle kopma noktasına geldi.

"KÜSTAHÇA BİR ADIM"

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB'nin defalarca yapılan itirazlara rağmen "küstahça" hareket ettiği ileri sürüldü. Çinli şirket ve kişilerin yaptırım listesine alınmasından duyulan "şiddetli memnuniyetsizlik" dile getirilirken, Pekin'in kendi çıkarlarını korumak adına gerekli her türlü önlemi alacağı bilgisine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, listenin derhal iptal edilmemesi durumunda AB’nin ağır sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Çin, Avrupa Birliğinin (AB) kilit sektörlerde sanayi kapasitesini artırmayı hedefleyen Sanayi Hızlandırma Yasası taslağında öngörülen menşei kuralları ve teşviklerin Çinli şirketler açısından "yatırım engeli oluşturacağı ve sistematik ayrımcılığa yol açacağı" uyarısında bulundu.

RUS SAVAŞ EKONOMİSİNE KİLİT

Geçtiğimiz hafta Macaristan ve Slovakya'nın vetosunu çekmesiyle onaylanan AB’nin yeni yaptırım paketi, Rusya'nın savaş ekonomisini besleyen arka kapılarını hedef alıyor

Pakette 20 Rus bankası daha blok içindeki Euro işlemlerinden mahrum bırakıldı.

İLK KEZ YER ALDI

Rusya’ya yönelik kısıtlamaları deldiği tespit edilen Çin gibi üçüncü ülkelerdeki şirket ve bankalar ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde hedef alındı.

Diğer yandan Druzhba petrol boru hattı üzerindeki krizin çözülmesiyle, Rusya'nın finans ağlarına yönelik kural kaçırma girişimlerine karşı önlemler sıkılaştırıldı.

MACRON: AVRUPA ÜÇLÜ BASKI ALTINDA

Gelişmeleri değerlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın tarihi bir sınavdan geçtiğini belirterek, kıtanın şu anda ABD, Çin ve Rusya’nın eş zamanlı baskısı altında olduğu konusunda uyardı. Atina’da yaptığı konuşmada AB’yi "uyanmaya" çağıran Macron, "ABD, Rusya ve Çin devlet başkanlarının Avrupalılara karşı cephe aldığı bu eşsiz anı hafife almamalıyız" diyerek birliğin kendi çıkarlarını savunması gerektiğinin altını çizdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası