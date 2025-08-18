Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Petrol akışı kesildi! Ukrayna'dan Macaristan'a misilleme

Petrol akışı kesildi! Ukrayna'dan Macaristan'a misilleme

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Ukrayna’yı Rusya’dan Macaristan’a petrol sağlayan Druzhba boru hattına saldırmakla suçladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Ukrayna’yı Rusya’dan Macaristan’a petrol sağlayan Druzhba boru hattına saldırmakla suçladı. 

"Bu bizim savaşımız değil, Ukrayna enerji güvenliğimizle oynamasın" dedi.

"PETROL AKIŞI DURDU"

Reuters’a göre Macaristan, Ukrayna ordusunun 13 Ağustos’ta Rusya’nın Bryansk bölgesindeki Unecha pompalama istasyonunu vurmasının ardından Druzhba hattındaki petrol akışının kesildiğini duyurdu.

Szijjártó, "Enerji güvenliğimize yönelik bu son saldırı çirkin ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı. 

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ile görüştüğünü belirten Szijjártó, hattın yeniden devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü ancak teslimatlar için tarih verilemediğini iletti.

"UKRAYNA ELEKTRİK ARZIMIZI UNUTMASIN"

 Macar bakan, "Brüksel ve Kiev 3,5 yıldır Macaristan’ı Ukrayna’daki savaşın içine çekmeye çalışıyor. Ukrayna’nın enerji arzımıza yönelik bu tekrarlanan saldırıları da aynı amaca hizmet ediyor. Açık konuşayım: Bu bizim savaşımız değil. Bununla hiçbir ilgimiz yok ve biz sorumlu olduğumuz sürece Macaristan bunun dışında kalacaktır." şeklinde konuştu.

Szijjártó, ayrıca "Ukraynalı karar vericilere hatırlatmak isterim ki Macaristan’dan gelen elektrik ülkenizin enerjisinde hayati bir rol oynuyor" dedi.

MACARİSTAN'IN RUSYA İLE YAKINLIĞI

AB ve NATO üyesi olan Macaristan, Şubat 2022’den bu yana Moskova ile siyasi ve ticari bağlarını koruyor. Başbakan Viktor Orban hükümeti, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği askeri desteği sık sık eleştiriyor ve Kiev’in Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkmakta.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’daki zirvesi öncesinde yayımlanan bildiriyi imzalamayan tek AB üyesi de Macaristan olmuştu.

Kaynak: Dış Haberler

