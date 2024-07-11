Polis aracını kaçırdı, yayaların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Temmuz 2024 13:28 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 14:11 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Filipinler'de polis aracını kaçıran bir kişi yayaların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, biri polis en az 6 kişi ise yaralandı.