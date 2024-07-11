Polis aracını kaçırdı, yayaların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Filipinler'de polis aracını kaçıran bir kişi yayaların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, biri polis en az 6 kişi ise yaralandı.
Filipinler'in Rizal eyaletine bağlı Morong kasabasında psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişi, polise ait olan park halindeki devriye aracını kaçırdı.
ÖNCE DİREĞE, SONRA YAYALARA ÇARPTI
Polisin aracı durdurmaya çalıştığı ancak şahsın hızlanarak kaçmayı başardığı açıklanırken, sürücünün önce yol kenarındaki direğe sonrasında ise yayalara çarptığı öğrenildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği biri polis en az 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen 57 yaşındaki şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı