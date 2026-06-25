Polonya'nın batısındaki Bialosliwie köyü yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu trenlerdeki kazanın ardından bölgedeki seferler geçici olarak durdurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polonya'nın batısındaki Bialosliwie köyü yakınlarında, Polregio şirketine ait Pila-Bydgoszcz seferini yapan yolcu treni ile Polonya Devlet Demiryolları'na (PKP) bağlı Varşova-Bialogard seferini gerçekleştiren şehirlerarası tren çarpıştı.

İki trende yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu belirtilirken, çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

ÇARPIŞMA KAFA KAFAYA DEĞİL

PKP Intercity Sözcüsü Michal Wrzosek, ilk incelemelere ilişkin yaptığı açıklamada trenlerin kafa kafaya çarpışmadığını belirtti. Wrzosek, kazanın büyük ihtimalle makas bölgesindeki geçiş sırasında meydana geldiğini ifade ederek, "Polregio treninin PKP Intercity treninin son vagonuna temas etmiş gibi görünüyor" dedi.

Çarpışmanın etkisiyle şehirlerarası trenin son vagonu ile diğer trene ait bazı vagonların raydan çıktığı aktarıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattı. Olay yerindeki çalışmalar sürerken, Pila-Bydgoszcz hattında tren ulaşımı geçici olarak durduruldu.

Demiryolu ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ve altyapıda herhangi bir hasar olup olmadığının belirlenmesinin ardından seferlerin yeniden başlatılacağı bildirildi.

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