Portekiz’de cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmadı. Sandık çıkış anketlerine göre Sosyalist Parti’nin adayı Antonio Jose Seguro ilk sırada yer alırken, seçim ikinci tura kaldı.

Portekiz’de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar, ülkenin yeni cumhurbaşkanının ikinci turda belirleneceğini gösterdi.

YÜZDE 50'YE ULAŞAN OLMADI

Portekiz kamu yayıncısı RTP’nin, Katolik Üniversitesi tarafından hazırlanan sandık çıkış anketlerine dayandırdığı verilere göre, yarışan 11 adaydan hiçbiri seçilmek için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşamadı.

Anket sonuçlarına göre muhalefetteki Sosyalist Parti’nin (PS) adayı Antonio Jose Seguro, yüzde 30 ile 35 arasında değişen oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Aşırı sağcı Chega partisinin lideri Andre Ventura’nın oy oranı yüzde 20–24 aralığında ölçülürken, Liberal Girişim Partisi’nin adayı Joao Cortim de Figueiredo’nun yüzde 17–21 arasında oy aldığı belirtildi.

İktidardaki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) adayı Luis Marques Mendes’in ise yaklaşık yüzde 15 civarında destek bulduğu ifade edildi.

KATILIM ORANI SON 20 YILIN ZİRVESİNDE

Seçimlere katılım oranının, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması beklenirken, oy kullanma oranının yüzde 50’yi aşacağı tahmin ediliyor. Bu oran, 2021’de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 39,49 olarak kayda geçmişti.

Anket sonuçlarının resmi sonuçlarla örtüşmesi durumunda, Sosyalist Parti’den Antonio Jose Seguro ile Chega lideri Andre Ventura, 8 Şubat’ta yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

