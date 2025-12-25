Portekiz’in Tomar kentinde 13 yaşındaki Alfie Hallett, annesinin eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından salı günü öldürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğun annesinin de darp edildiği ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kan donduran olay, Portekiz’in Tomar kentindeki bir evde yaşandı. 13 yaşındaki Alfie Hallett, salı günü annesinin eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şüpheli tarafından silahla ateş edilerek öldürüldü. Şüphelinin Alfie’nin annesine de saldırdığı ve kadını bağladığı tespit edildi.

Portekizde kan donduran cinayet! Annesinin eski erkek arkadaşı, 13 yaşındaki çocuğu feci şekilde öldürdü

ŞÜPHELİ DE HAYATINI KAYBETTİ

BBC’nin haberine göre, kendisi de ağır yaralı olarak bulunan şüpheli, polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından hayatını kaybetti. Yetkililer, evde gazın açık bırakılması sonucu bir patlama meydana geldiğini, bu patlamada bir polis memurunun yaralandığını duyurdu.

Talihsiz çocuğun oynadığı basketbol takımının koçu, olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Cumartesi günü son maçını oynadı, o kadar iyi oynadı ki sanki son maçı olduğunu biliyormuş gibiydi ama bunu hayal bile etmiyordu. Seni ne kadar çok sevdiğimizi ve her zaman kalbimizde olacağını söylemek istiyoruz. Huzur içinde uyu."



Yetkililer iki ölüme ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

